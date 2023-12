Czym warto zająć się w firmie w nowym roku

Noworoczna lista

Aby cały rok był dla firmy udany, warto już na samym jego początku zająć się kilkoma kluczowymi kwestiami. Wśród pięciu najważniejszych możemy spokojnie wymienić: określeniem celów strategicznych, analizę wyników i doświadczeń z minionego roku, zdefiniowanie planów dalszego rozwoju firmy, budowanie/umacnianie zespołu oraz motywowanie do działania.

Niezwykle istotne jest ustalenie tego, co firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, a przegląd osiągnięć z poprzedniego roku oraz analiza błędów i doświadczeń są kluczowe dla skutecznego rozwoju firmy. Na tej podstawie można stworzyć skuteczny i przede wszystkim realny plan rozwoju.

Pomaga to także we wzmacnianiu relacji w zespole, co jest jednym z kluczowych elementów efektywnej pracy. Warto też opracować system motywacji pracowników, który sprawi, że zwiążą się oni z firmą mocniej i na dłużej.

W biurze, czy na wyjeździe?

To pytanie zadaje sobie wielu dyrektorów i prezesów. Czy lepiej zorganizować spotkanie noworoczne w burze, w którym mamy dostęp do pełnej dokumentacji i wszelkich danych, które mogą się nagle okazać potrzebne? Czy może pozwolić pracownikom na „przewietrzenie” głów i oderwanie się od biurowej codzienności, organizując spotkanie wyjazdowe?

I jedna i druga opcja ma swoje wady i zalety. Jednakże spotkania wyjazdowe pozwalają przede wszystkim na otwarcie umysłów i bardziej kreatywne podejście do problemów. Zmiana otoczenia sprzyja kreatywności i innowacyjnemu myśleniu, a to niejednokrotnie prowadzi do nowatorskich rozwiązań i strategii Oddzielenie zespołu od codziennych obowiązków i środowiska biurowego pozwala też, wbrew pozorom, skupić się na istotnych kwestiach. Co więcej, wspólne spędzanie czasu poza miejscem pracy buduje więzi między członkami zespołu, co przekłada się na lepszą komunikację i współpracę.

Początek roku to kluczowy moment dla każdej firmy. Właściwie zorganizowane spotkanie organizacyjne może wyznaczyć ton na kolejne miesiące i przyczynić się do osiągnięcia sukcesów. Warto więc wybrać odpowiednie miejsce, a jego organizację powierzyć doświadczonym specjalistom. Takim obiektem jest warszawski Airport Hotel Okęcie. Położony w południowo-zachodniej części Warszawy, przy zbiegu dróg krajowych: S2, S7, S8 jest miejscem o lokalizacji, do której łatwo dotrzeć na różne sposoby. Znajdują się w nim sale szkoleniowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz trzy sale restauracyjne, w tym Sala Galaxy mieszcząca aż 360 osób, a także Aviator Bar & Longue.

Wyróżnia go nie tylko świetna lokalizacja, eleganckie wnętrza i dobrze wyposażone sale konferencyjne. To przede wszystkim doświadczeni pracownicy z ogromną wiedzą w swoich dziedzinach, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę i klimat tego obiektu, co potwierdzają liczne opinie Gości.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/