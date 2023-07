Kim jest Event Manager?

Można by powiedzieć, że Event Manager to człowiek od zadań specjalnych. To on odpowiedzialny jest za planowanie, organizację i zarządzanie różnorodnymi wydarzeniami, takimi jak wesela, konferencje, bankiety, szkolenia, wystawy, czy jubileusze.

Specjaliści z działu sprzedaży ofertują i przyjmują rezerwację, a następnie przekazują ją pod skrzydła Event Managera. To on jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zamówienia. Nawiązuje kontakt z Organizatorem wydarzenia, poznaje jego potrzeby i na ich podstawie tworzy szczegółowy plan wydarzenia, określając harmonogram oraz wszystkie szczegóły, takie jak: zasoby, dekoracje, menu, transport, ustawienie sali, atrakcje dodatkowe, technikę i inne usługi potrzebne do zorganizowania udanej konferencji czy bankietu.

Ściśle współpracuje z innymi działami hotelu, aby dopracować wszystko w najdrobniejszych szczegółach, jeszcze przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia. Wszystko po to, aby mieć pewność, że odbędzie się ono dokładnie tak, jak życzy sobie tego Organizator.

Praca Event Managera w praktyce

Dobrym przykładem hotelu, w którym Dział Organizacji Eventów działa prężnie jest Airport Hotel Okęcie. Event Managerowie zaplanowali tam i przeprowadzili niejedno wydarzenie, a pozytywne opinie Gości i Organizatorów świadczą o ich umiejętnościach i profesjonalizmie.

Ich głównym zadaniem jest zapewnienie tego, aby podczas odbywających się w hotelu eventów wszystko przebiegło sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami Organizatora, a uczestnicy poczuli się w pełni zadowoleni z przebiegu wydarzenia.

„Event Managerowie w naszym hotelu zajmują się ściśle samą organizacją. – mówi Sebastian Pruchniewski, Event Manager w Airport Hotel Okęcie. - Koordynator eventów pracuje z różnymi działami, takimi jak kuchnia, obsługa kelnerska, housekeeping, techniczny, czy recepcja, aby zapewnić, że wszystkie aspekty wydarzenia są zsynchronizowane i zadziałają sprawnie. Nasza praca wiąże się z licznymi elementami logistycznymi, takimi jak transport, zakwaterowanie, rezerwacje, obsługa audio-wideo, wyposażenie i wiele innych. Koordynator eventów musi zadbać o to, żeby wszystko było zorganizowane w odpowiedni sposób. Wydarzenia mogą wiązać się też czasem z niespodziewanymi problemami lub zmianami w planie. Koordynator eventów musi być gotowy na elastyczność i szybkie podejmowanie decyzji w celu rozwiązania ewentualnych problemów.”

Nie da się ukryć, że to praca pełna wyzwań, ale dająca za to wiele satysfakcji. Zarówno samemu Event Managerowi, jak i Gościom biorącym udział w wydarzeniu.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/