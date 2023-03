Czy warto organizować konferencje zawsze w tym samym obiekcie?

Taka relacja ma wiele plusów, zarówno dla obiektu, jak i dla Gości. Dużo łatwiej ustalić kwestie związane z pobytem, wyżywieniem, czy dodatkowymi atrakcjami. Obie strony wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać i jakie są ich wzajemne oczekiwania. Istnieje jednak ryzyko, że pojawi się rutyna, a wraz z nią spadnie motywacja, zarówno pracowników obiektu, jak i Gości organizujących pobyt. Dotyczy to w dużej mierze przede wszystkim Gości MICE.

Czy warto raz na jakiś czas zmienić obiekt, w którym organizujemy konferencje i szkolenia?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Jeśli w trakcie przygotowań kolejnych wydarzeń pojawia się rutyna, a organizator od razu wie, co zaproponuje mu przedstawiciel obiektu – jak najbardziej warto wprowadzić zmiany. To trochę tak, jak ze strefą komfortu – czujemy się w niej dobrze i bezpiecznie, ale żeby się rozwijać, robić rzeczy lepsze i ciekawsze, trzeba z niej wyjść i spróbować czegoś nowego i nieznanego.

I tutaj do akcji wkracza hotelowy Dział Sprzedaży. W Polsce działa około 2500 hoteli, zatem organizator szkolenia ma ogromny wybór i trudno, aby znał ofertę każdego z nich. Ba! Trudno nawet, żeby wiedział, że każdy z tych hoteli istnieje. Dlatego najważniejszą rolą Działu Sprzedaży jest sprawienie, aby o istnieniu hotelu i jego ofercie konferencyjnej dowiedziało się jak najwięcej osób.

Rola hotelowego Działu Sprzedaży

Tak właśnie pracuje Dział Sprzedaży Airport Hotel Okęcie. Patrycja Firlej, pracująca jako Sales Manager w hotelu, przekonała do zmiany lokalizacji cyklu szkoleń dużą firmę z branży dekarskiej. Przedstawiła ofertę obiektu w taki sposób, że organizator ze strony Klienta zdecydował się ją wypróbować, mimo że wcześniej nie organizował takiego wydarzenia w tym miejscu.

W lutym tego roku odbył się więc cykl siedmiodniowych szkoleń i spotkań integracyjnych dla klientów z branży dekarskiej z całego kraju. Patrycja Firlej przygotowała dla Klienta pełną ofertę, a ze strony obiektu całe wydarzenie koordynował ambitny młody Event Manager – Mariusz Przygoda. Współpraca tych dwojga oraz wysiłki wszystkich pracowników, aby obsługa Gości była jak zawsze na najwyższym poziomie sprawiły, że Klient wyjechał z obiektu niesamowicie zadowolony. Wystawił także referencje dla hotelu, chwaląc przede wszystkim jedzenie i jakość obsługi.

Ten przykład idealnie obrazuje fakt, że czasem warto zrezygnować z utartych ścieżek i spróbować czegoś zupełnie nowego, zwłaszcza w przypadku organizacji szkoleń, konferencji, czy spotkań integracyjnych.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/