Święta tuż-tuż, czy Twój obiekt jest już na nie gotowy?

Przedświąteczne porządki w hotelu to nie tylko konieczność, ale także doskonała okazja do zaprezentowania swojego obiektu w jak najlepszym świetle. Warto więc przygotować się do nich odpowiednio, aby nie zajęły zbyt dużo czasu pracownikom housekeepingu oraz nie pochłonęły dużego budżetu. Najlepiej zrobić to przy użyciu profesjonalnych środków czyszczących, dobranych odpowiednio do czyszczonych powierzchni.

Lśniące podłogi

Podłogi drewniane prezentują się elegancko i efektownie, jednak ich pielęgnacja wymaga specjalnego podejścia. Dlatego warto zainwestować w odpowiednie środki czyszczące, takie jak na przykład płyn do mycia laminowanych podłóg drewnianych oraz lakierowanych Clinex Wood&Panel. To skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych podłóg drewnianych i drewnopodobnych. Dzięki szybkiemu schnięciu nie pozostawia smug i zacieków na mytej powierzchni. Wykorzystanie nowoczesnej technologii zapewnia ochronę czyszczonych powierzchni przed ponownym osadzaniem się brudu, co ułatwia utrzymanie ich w czystości. Po zastosowaniu środka, powierzchnie nabierają delikatnego połysku, a naturalny kolor podłogi jest podkreślony. Produkt jest idealny do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg drewnianych oraz laminowanych, jednocześnie pozostawiając przyjemny zapach.

A co z innymi rodzajami podłóg? W tym wypadku świetnie sprawdzi się Clinex Green Floor. To ekologiczny, skoncentrowany, bardzo skuteczny i wydajny preparat przeznaczony do pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg. Co ważne, jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Szybko odparowuje, nie pozostawiając smug ani zacieków. Nadaje powierzchniom delikatny połysk i pozostawia przyjemny zapach.

Kompendium wiedzy na temat czyszczenia różnych rodzajów podłóg znajdziesz tutaj:

ClinexEDU – Podłogi (Kompendium wiedzy)

Czyszczenie powierzchni drewnianych

Drewno to jeden z najszlachetniejszych materiałów wykończeniowych, nadając pomieszczeniom przytulny, a jednocześnie elegancki klimat. Drewniane powierzchnie są podatne na zarysowania i odbarwienia, dlatego należy unikać zalewania ich wodą, stosować łagodne detergenty, a także unikać intensywnego szorowania. Aby więc czyścić powierzchnie drewniane bezpiecznie i przy tym bezpiecznie, dobrze jest wybrać profesjonalne środki czystości dedykowane tego typu powierzchniom. Na przykład Clinex Delos Spray, który dzięki profesjonalnej formule wzbogaconej naturalnym woskiem oraz olejkiem pomarańczowym pielęgnuje czyszczone powierzchnie, nadając im delikatny połysk. Przywraca naturalne piękno, zarówno matowym, jak i błyszczącym powierzchniom drewnianym i drewnopodobnym. Skutecznie usuwa brud, kurz, ślady dłoni i drobne zarysowania, jednocześnie konserwując czyszczone powierzchnie. Pozostawia przyjemny i świeży zapach pomarańczy.

Materiały i tapicerka

Podczas przedświątecznych porządków warto zwrócić uwagę na zasłony, firany, obrusy i inne materiały. Chociaż istnieje wiele „babcinych” sposobów na trudne plamy, w hotelowych przestrzeniach warto postawić na profesjonalne środki czyszczące. Zapewniają one pewność, że pozbycie się niechcianego zabrudzenia będzie skuteczne i szybkie. Na przykład Clinex Laundry Gel doskonale radzi sobie z plamami na materiale. Można go używać we wszystkich typach pralek oraz podczas prania ręcznego, nawet w niskich temperaturach. Produkt ten nie tylko odplamia, lecz także zmiękcza tkaniny, zapobiega ich szarzeniu i opóźnia proces starzenia.

Kanapy, fotele, oraz obicia łóżek są miejscami, które narażone są na zabrudzenia. Podczas czyszczenia tych powierzchni zaleca się używanie środków o delikatnym działaniu, które nie zawierają substancji wybielających. Przykładem takiego produktu jest Clinex Textile Foam – pianka przeznaczona do ręcznego usuwania zanieczyszczeń z tapicerki. Produkt ten nie zawiera środków wybielających ani rozjaśniaczy, a przy tym jest łatwy w użyciu. Co więcej, chroni czyszczoną powierzchnię przed kolejnymi zanieczyszczeniami, zapobiegając ich wnikaniu w struktury włókien. Dodatkowo, produkt ten charakteryzuje się wysoką wydajnością.

Kompendium wiedzy na temat czyszczenia powierzchni materiałowych, znajdziesz tutaj:

ClinexEDU – Czyszczenie dywanów i tapicerki (Kompendium wiedzy)

Czyste szyby bez smug

Mycie okien samo w sobie nie jest skomplikowanym zadaniem. Wystarczy użyć płynu, wody i ściereczki lub ściągaczki. Jednak najwięcej trudności pojawia się podczas ostatniego etapu, gdy mimo dokładnego polerowania, na szybach wciąż widoczne są nieestetyczne smugi. Istnieje jednak sposób, aby szyby były idealnie czyste – profesjonalne środki do mycia szyb. Są skuteczne, łatwiejsze w użyciu i nie szkodzą czyszczonym powierzchniom. Doskonałym przykładem jest Clinex Glass, przeznaczony do czyszczenia powierzchni szklanych, emaliowanych, laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Nie wymaga wcześniejszego mycia szyb, gdyż bez trudu usuwa typowe zabrudzenia. Co więcej, jest wzbogacony o dodatki zabezpieczające czyszczone powierzchnie przed szybkim osadzaniem się zabrudzeń i kurzu. Co najważniejsze, nie pozostawia smug ani zacieków. Dzięki temu proces sprzątania staje się szybki i efektywny. W przypadku obiektów, które szczególną uwagę zwracają na aspekt związany z równowazonym rozwojem, rekomendowana jest linia GREEN z certyfikatem Ecolabel.

Niezależnie od kategorii hotelu przedświąteczne porządki są nieodzowne. Dla Gości komfort i czystość to priorytet, a pierwsze wrażenie jest kluczowe.