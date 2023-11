Co ma luksus do sprzątania?

Luksusowe hotele to nie tylko piękne wnętrza, czy wyjątkowe usługi. To także jakość pokoi i obsługi, w tym także sprzątania. Sprzątanie w luksusowym hotelu musi być wyjątkowo dokładne, a personel musi zadbać o najmniejsze szczegóły. Dział housekeepingu w takim obiekcie powinien być także elastyczny i gotowy dostosować się do indywidualnych potrzeb gości. Niezwykle istotna jest także dyskrecja i dbanie o prywatność Gości.

Ale to nie wszystko! Sprzątanie powinno odbywać się szybko i sprawnie, a przy tym nie powodować zniszczeń czyszczonych powierzchni. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów oraz odpowiednie przeszkolenie personelu do ich używania.

Profesjonalne środki czyszczące w luksusowych hotelach.

Obiekty z branży HoReCa muszą posiadać i surowo przestrzegać wytycznych dotyczących utrzymania czystości. Jednym z obowiązków jest stosowanie systemu HACCP, jednak dobra praktyka, zwłaszcza w hotelach luksusowych, nakazuje dbać o czystość pomieszczeń, w których goście przebywają.

Na rynku dostępne jest sporo preparatów czyszczących stworzonych specjalnie dla tej branży. Nawet wiodące na rynku marki oferują dziesiątki produktów w swoim asortymencie. Jak więc wybrać te, które najlepiej spełnią nasze potrzeby?

W procesie wyboru właściwych środków czyszczących kluczowe jest określenie rodzaju powierzchni w obiekcie oraz rodzaju potencjalnych zabrudzeń. Określmy, czy na podłodze mamy drewniane panele, winylowe podłogi, kafelki czy może wykładziny. Sprawdźmy, czy przez otoczenie hotelu Goście przekraczają próg lokalu w brudnych, zabłoconych butach. W takim przypadku będziemy potrzebować środka o większej sile działania, dostosowanego do rodzaju podłogi. To samo dotyczy stołów – czy używamy obrusów czy też same blaty. W przypadku blatów, zwróćmy uwagę na ich materiał. Czy na stołach ustawiamy świeczki, które mogą pozostawiać plamy z wosku? Czy w obiekcie mamy sporo powierzchni szklanych, lustrzanych, czy chromowanych – te także wymagają specjalnej troski podczas czyszczenia. Jak dobierać odpowiednie środki czyszczące do powierzchni, znajdziesz w artykułach z serii Clinex EDU.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze środków czyszczących do hotelu luksusowego?

Przede wszystkim warto postawić na specjalistyczne produkty dedykowane specjalnie branży HoReCa. Charakteryzują się one szybszym i bardziej skutecznym działaniem niż zwykłe środki dostępne w sklepach z chemią gospodarczą. Kolejną istotną kwestią jest dokładne dopasowanie wybranych środków do rodzaju czyszczonych powierzchni. Dzięki temu nie tylko usuniemy zabrudzenia, ale także zadbamy o materiał, który jest czyszczony. Jeśli w obiekcie priorytetem jest ekologia, zwracajmy uwagę na skład, proces produkcji oraz opakowanie wybranych produktów. Na rynku dostępne są ekologiczne zamienniki klasycznych środków czyszczących.

Szeroką gamę takich właśnie produktów oferuje marka Clinex. Znajdziemy wśród nich między innymi środki do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, radzące sobie nawet z ciężkimi zabrudzeniami, a przy tym bezpieczne dla czyszczonych powierzchni. Co istotne, marka Clinex mocno stawia na ekologię i zrównoważony rozwój. W ramach projektu “Safe for You | Safe for Earth” nie tylko tworzy produkty bezpieczne dla użytkownika i środowiska naturalnego, ale także wdraża nowe procesy działania firmy oraz zadania, które pozwolą zmniejszyć emisje CO2 do atmosfery ograniczając tzw. „ślad węglowy”.