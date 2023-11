Targi HOST w Mediolanie i premiera nowej generacji zmywarek Classeq.

W tym roku targi odbyły się w dniach 13 – 17 października w Mediolanie, a firma Classeq przygotowała na tę okazję prapremierowy pokaz najnowszej generacji swoich zmywarek.

Prezentacje nowych urządzeń pod kryptonimem „C” odbywały się za zamkniętymi drzwiami w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, które zostało wydzielone na stoisku Classeq. To rozwiązanie nadało premierze dodatkowej tajemniczości i ekskluzywnego charakteru.

Co było naprawdę nietypowe, to fakt, że w części ogólnodostępnej stoiska nie było żadnej maszyny. Pokazy odbywały tylko dla tych, którzy posiadali wcześniej potwierdzone zaproszenie. Ten sposób prezentacji rodził dodatkową ciekawość i emocje wśród gości.

Pokaz nowej generacji urządzeń zmywających „C” spotkał się z uznaniem odwiedzających – zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów firmy Classeq. Choć nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów technicznych, to już teraz nie ma żadnych wątpliwości, że nowe zmywarki będą świetnie sprzedającym się produktem i prawdziwym USP w kontekście ich serwisu. Dystrybucja generacji „C” w Polsce ruszy natychmiast po Nowym Roku. Co ciekawe… pierwsze zamówienia już wpłynęły do firmy Classeq Polska!

Podsumowując, Wojciech Chojnicki, Prezes Zarządu Classeq Polska, podkreśla: „Tym, którzy nas odwiedzili w Mediolanie, bardzo dziękujemy – dla nich i dla wszystkich pozostałych klientów w Polsce, CQ przygotuje polską premierę nowej generacji maszyn „C” w nowym roku”.

Początki firmy Classeq sięgają 1977 roku, kiedy to rozpoczęła działalność w Hixon, małej miejscowości w Anglii. Od 18.10.2017 r. firma produkuje swoje urządzenia w nowo otwartej przez właściciela marki Classeq, Pana Jurgena Winterhaltera, ultranowoczesnej fabryce zmywarek o powierzchni 3000 m2, zlokalizowanej w Beacon Business Park w miejscowości Stafford. Tam też znajduje się obecna siedziba firmy Classeq (https://www.classeq.co.uk/). Od 2004 roku marka jest częścią grupy Winterhalter, a od 2006 roku obecna jest również w Polsce. Dzięki swojej niezawodności, wysokiej jakości urządzeniom i profesjonalizmowi, uznawana jest za lidera w dziedzinie produkcji zmywarek dla gastronomii, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako że pozycja firmy na rynku jest już mocno ugruntowana, produkty Classeq stanowią wyposażenie lokali gastronomicznych nawet najbardziej wymagających Klientów na całym świecie. Roczna produkcja urządzeń to nawet 20 000 sztuk.

Zmywarki firmy Classeq są dostarczane do krajów Europy, Australii, Azji i Ameryki Południowej. We wszystkich tych lokalizacjach posiada swoje reprezentacje, które czuwają nad poprawnością funkcjonowania ich systemów bezpośrednio u odbiorców. Klienci doceniają niezawodność i solidność produktów marki, co pozwala im osiągać najlepsze rezultaty w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny zmywanych w ich lokalach naczyń i szkła.

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62 B, 05-077 Warszawa – Wesoła

Telefon: +48 22 813 03 25 / 507 144 947, Email: biuro@classeq.pl, www.classeq.pl