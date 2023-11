Powiew lata jesienią. Zapachy na słoneczne i ponure dni

Zapach ma znaczenie

Mimo że warunki atmosferyczne psują nam humor, istnieje sposób, aby się im nie dać. Dowiedziono naukowo, że zapachy mogą mieć znaczący wpływ na nasz nastrój. Zmysł węchu jest bowiem ściśle związany z częściami mózgu odpowiedzialnymi za emocje. Odpowiednio dobrany zapach może więc relaksować, pobudzać albo… poprawiać humor. A przecież humor i dobre samopoczucie Gości odwiedzających restaurację, SPA, czy hotel to jedna z najważniejszych kwestii. Dlatego, kiedy jesień rozgaszcza się na całego, warto mieć w zanadrzu odpowiednie odświeżacze powietrza, olejki, czy kadzidełka.

Powiew lata jesienią

Kiedy na zewnątrz buro i ponuro, dobrze jest przypomnieć swoim Gościom radość związaną z dopiero co minionym latem. Można to zrobić za pomocą odświeżaczy powietrza, które pozwalają nam cieszyć się świeżością i energetyzującym zapachem przez cały rok. Na przykład wybierając jeden z zapachów nowej serii odświeżaczy AeroBreeze od marki Clinex.

To nowoczesne i wyjątkowo skuteczne produkty w postaci delikatnej mgiełki, które sprawdzają się idealnie do codziennego użytku we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Wyposażone są w zaawansowaną technologię oczyszczania powietrza, która skutecznie eliminuje niepożądane zapachy, jednocześnie pozostawiając przyjemny aromat. Możemy wybrać spośród trzech wyjątkowych kompozycji zapachowych:

Friends - orzeźwiający aromat, który przywodzi na myśl pierwsze promienie letniego słońca i egzotyczne owoce.

Lady - inspirowany nutami zapachowymi charakterystycznymi dla damskich perfum, co pozwala wnętrzom zabłysnąć zmysłowym, ciepłym zapachem.

Man - wyrazista kombinacja męskich nut perfumeryjnych, oferująca przyjemny i elegancki zapach.

Równie dobrym wyborem może być także użycie jednego z zapachów z szerokiej gamy odświeżaczy Clinex Scent. To wysoce skoncentrowane odświeżacze powietrza do zastosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach. Idealne do odświeżania i neutralizacji powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach gościnnych, czy toaletach. Ich nuta zapachowa dzięki specjalnej formule uwalniana jest nawet do kilku dni.

Wybrać możemy spośród aż siedmiu dostępnych zapachów:

Słoneczny Dzień – intensywny kwiecisto-owocowy zapach, w którym największą rolę odgrywa połączenie świeżych cytrusów z kwiatami.

Magiczna Noc – zapach elegancki i relaksujący z cytrynowo-szyprowym aromatem.

Paryski Wdzięk – to cytrusowo-owocowe nuty głowy połączone z nutami drzewnymi.

Tasmański Czar – to zapach, który łączy w sobie delikatne nuty morskie z orzeźwiającym grejpfrutem.

Hawajska Vanilia – słodki i tropikalny aromat, który przywołuje obrazy plaży i palm.

Alpejska Łąka – zapach, w którym nuta głowy składa się z owocowych akcentów, które dodają zapachowi lekkości i świeżości.

Odpowiednio dobrany zapach przeniesie naszych Gości w letni klimat nawet wtedy, kiedy na zewnątrz panuje środek jesieni.