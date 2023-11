Jak wybrać miejsce na wigilijne spotkanie firmowe?

Wybór odpowiedniego miejsca na wigilijne spotkanie firmowe jest kluczowy dla sukcesu tego wydarzenia. W końcu tym spotkaniem chcemy podziękować naszym pracownikom za trud, jaki wkładali w swoją codzienną pracę przez cały rok. Na co zwrócić uwagę, wybierając miejsce na wigilijne spotkanie firmowe?

Przede wszystkim warto wybrać miejsce, które będzie odpowiadać pożądanej atmosferze i stylowi wydarzenia. Może być eleganckie, kameralne, tradycyjne lub nowoczesne – takie, jakie pasuje do Twojej firmy.

Ważna jest też oferta świąteczna. Większość hoteli, czy restauracji już pod koniec wakacji przygotowuje ofertę wigilii firmowych. Mając doświadczenie wiedzą, jak takie doświadczenie zaplanować i zrealizować, jakie menu i dodatkowe atrakcje wybrać.

Istotną rolę odgrywa także lokalizacja. Ważne, aby była ona wygodna dla większości Twoich pracowników. Dzięki temu nie stworzysz dodatkowych problemów, a frekwencja na spotkaniu będzie wysoka.

Jakość obsługi i menu to kolejne ważne przy doborze odpowiedniego miejsca kwestie. Dobrze więc poświęcić chwilę na to, aby sprawdzić opinie o rozważanych obiektach dotyczące zarówno jakości oferowanego jedzenia, jak i obsługi.

Firmowe spotkanie wigilijne w Warszawie

Zaplanowanie wigilijnego spotkania firmowego to proces, który wymaga uwagi i odpowiedniego podejścia do wielu różnych czynników. Jest jednak na mapie Warszawy miejsce, które ma świetną lokalizację, klimatyczne sale restauracyjne, bogatą ofertę menu i pozytywne opinie. To Airport Hotel Okęcie.

Hotel położony jest w południowo-zachodniej części Warszawy, przy zbiegu dróg krajowych: S2, S7, S8. Do dyspozycji Gości oddaje trzy sale restauracyjne, w tym Salę Galaxy mieszczącą aż 360 osób, a także Aviator Bar & Longue. Ma także rozbudowaną ofertę spotkań wigilijnych oraz menu, skomponowane przez doświadczonych Szefów Kuchni. A wysoką jakość obsługi potwierdzają liczne opinie Gości.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/