Dlaczego zapach w hotelu jest ważny?

Mimo że dopóki nie mamy do czynienia z zapachem wyjątkowo intensywnym, nie zwracamy większej uwagi na zapach w pomieszczeniach, trafia on do nas podświadomie. Dlatego zapach w hotelu odgrywa istotną rolę, ponieważ ma wpływ na ogólne doświadczenie gości.

Dzięki niemu możemy zrobić dobre pierwsze wrażenie i sprawić, że nasi Goście już od progu poczują się u nas dobrze. Odpowiednio dobrany, może tworzyć atmosferę komfortu i relaksu w hotelowym holu, lobby, restauracji, czy spa. Odświeżający lub kojący, może pomóc gościom odprężyć się i cieszyć się pobytu.

Zapach może być także częścią strategii budowania marki hotelu. Wprowadzenie charakterystycznego aromatu, który jest powiązany z marką obiektu, może pomóc w wykreowaniu rozpoznawalnego wizerunku i wyróżnieniu się spośród konkurencji.

Jak pachnie relaks?

Na to pytanie uzyskamy tyle odpowiedzi, ilu ludzi będzie na nie odpowiadać. Każdy z nas bowiem inaczej reaguje na dane zapachy. Istnieją jednak aromaty przez większość uważane za przyjemne i relaksujące. Należą do nich lawenda, mięta, drzewo sandałowe, czy wanilia. Często kojarzona z właściwościami relaksacyjnymi lawenda ma delikatny, kwiatowy zapach, który może pomóc w uspokojeniu i redukcji stresu. Świeży zapach mięty może działać orzeźwiająco i relaksująco. Drzewo sandałowe ma bogaty, drewniany aromat, który wielu osobom kojarzy się z relaksem i medytacją. A zapach wanilii jest często postrzegany jako przyjemny i kojący.

Zapach jak z perfumerii

Zapachy potrafią wywoływać wspomnienia i skojarzenia z różnymi doświadczeniami. Konkretny aromat może przywołać na myśl podróż, dzieciństwo lub ulubioną potrawę, co może wpływać na emocje i postrzeganie obiektu przez Gości.

Warto więc zainwestować w odświeżacze powietrza, które są naprawdę wysokiej jakości. Ich zapach nie jest płaski i sztuczny, nie drażni i utrzymuje się przez dłuższy czas. Jak najprawdziwsze perfumy.

