Nowy rok akademicki w Akademii Mistrzów Smaków by Belvedere

Na początek uczestnicy mieli okazję poznać dotychczasowych i nowych trenerów oraz ekspertów, którzy przyłączyli się do Akademii. Do zespołu projektu dołączyły takie sławy jak Martin Gimenez Castro, Jakub Kuroń, Maciej Nowicki, Piotr Ogiński, Tomasz Purol i Maciej Siąkowski. Wszyscy są doświadczonymi profesjonalistami gotowymi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z tegorocznymi adeptami sztuki kulinarnej.

„Drugi rok akademicki jest rokiem spokojniejszym, bo wyciągnęliśmy wnioski z organizacji pierwszej edycji Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere oraz wyeliminowaliśmy pewne niewielkie niedociągnięcia i błędy. To spowodowało, że jesteśmy jeszcze lepsi i dobrze przygotowani. Dzięki temu w tym roku bardziej skupimy się na merytoryce i jakości. A będzie bardzo wyjątkowo – mamy sześciu nowych trenerów kulinarnych oraz specjalną nagrodę główną, jaką jest tygodniowy staż w wyjątkowo prestiżowej restauracji we włoskiej Modenie u boku jednego z najlepszych szefów kuchni na świecie”. – powiedziała z dumą Elżbieta Nitsze, prezes Belvedere Gourmet Group.

Nowi studenci zostali serdecznie przywitani i obdarowani zestawami powitalnymi zawierającymi m.in. kitle kucharskie, noże i zestawy cukiernicze, które są niezbędnymi narzędziami pracy dla każdego profesjonalnego kucharza.

Jednym z głównych punktów konferencji było krótkie przemówienie Wiktorii Koziatek, zwyciężczyni pierwszej edycji Akademii Mistrzów Smaków by Belvedere. Jej poruszające słowa dodatkowo zainspirowały uczestników i potwierdziły, że znaleźli się we właściwym miejscu.

Podczas konferencji ogłoszono wszystkie nagrody dla uczestników programu, a jedną z najbardziej prestiżowych jest tygodniowy staż w Osteria Francescana, ekskluzywnej restauracji Massimo Bottury w Modenie. Szef Bottura to jeden z najważniejszych kucharzy globalnej sceny gastronomicznej, posiadacz trzech gwiazdek Michelin. To wyjątkowa okazja dla uczestników Akademii, aby zdobyć doświadczenie w jednej z najbardziej renomowanych restauracji na świecie.

„Na drugi rok akademicki przygotowaliśmy kilka nowości. Są to przede wszystkim nowi trenerzy Akademii. Rozszerzamy i zmieniamy także tematykę warsztatów. Będziemy używać najlepszych produktów oraz wielu technik. Dla naszych laureatów przygotowaliśmy bardzo ciekawe nagrody – a szczególnie tę główną dla zwycięzcy, czyli staż w wyjątkowym miejscu, w restauracji Masssimo Bottury w Modenie we Włoszech. To będzie na pewno wielkie wyróżnienie dla wygranej osoby”. – stwierdziła Anna Paprocka, kierownik projektu AMS.

Warto również wspomnieć, że Akademia Mistrzów Smaków by Belvedere zdobyła kolejny patronat honorowy – Bocuse d’Or oraz nowe patronaty medialne od wydawnictw „Szef Kuchni” oraz „Restaurant Management”.

Po części konferencyjnej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w pierwszych warsztatach, które odbyły się w restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich. Warsztaty poprowadził Tomasz Łagowski, szef kuchni restauracji Belvedere. Przekazywał swoją wiedzę na temat przygotowywania dań z ryb i owoców morza.

W drugiej edycji Akademii bierze udział 15 nowych szkół, w tym placówki z Kielc, Opola, Studzieńca, Żychlina, Grybowa, Poznania. Warto w tym miejscu podkreślić, że zasięg Akademii poszerzył się o szkoły z mniejszych miejscowości, znacznie oddalonych od Warszawy. To dowodzi, że program zyskuje na popularności i przyciąga uczestników z różnych regionów. Dla porównania, w pierwszej edycji programu udział wzięło 10 placówek oświatowych.

Akademia Mistrzów Smaków by Belvedere to nie tylko miejsce nauki, ale także inspiracji, współpracy i kształtowania przyszłych wybitnych szefów kuchni. Nie możemy się doczekać, co przyniesie ten nowy rok akademicki!

O Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere:

Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere to autorski projekt edukacyjny Belvedere Gourmet Group. Misją Akademii jest aktywne wsparcie młodych talentów w rozwoju oraz pogłębianie pasji do kreowania smaków poprzez zetknięcie z doświadczeniem sztuki kulinarnej na najwyższym możliwym poziomie przekazywanym przez wybitnych trenerów i ekspertów: kucharzy, cukierników oraz gości specjalnych Akademii. Co istotne, koncept Akademii jest formułą otwartą. Zakłada nie tylko rozwój jej studentów, ale również jej samej, jako miejsca łaknącego nowych pomysłów, czy koncepcji. Dlatego też Akademia zakłada ewolucję zarówno podczas pierwszej edycji, jak i kolejnych, po to, aby być miejscem wyjątkowym każdego dnia. Jest otwarta na nowych trenerów, kolejnych ekspertów, a także Mecenasów mogących objąć ją opieką.

Więcej informacji o Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere znajduje się na stronie internetowej www.akademiamistrzowsmaku.pl oraz na profilach społecznościowych: facebook.com/AkademiaMistrzowSmaku, instagram.com/akademiamistrzowsmaku.