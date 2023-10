Jesień w hotelu. Jak doczyścić zabłoconą wykładzinę?

Dlaczego czyszczenie wykładzin to wyzwanie?

Wykładziny to świetne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku sal konferencyjnych. Jest trwała, estetyczna i przede wszystkim wygłusza kroki, czy inne dźwięki, które mogłyby przeszkadzać podczas trwania szkolenia, czy konferencji. Wykładziny mają jednak nie tylko same plusy. Materiały te często absorbują płyny i zabrudzenia w głąb włókien, co utrudnia ich usunięcie. Niektóre środki czyszczące mogą je zniszczyć lub zmatowić bądź sprawić, że plama zamiast zniknąć, rozprzestrzeni się na większą powierzchnię.

Zdarza się również, że po kilku nieudanych próbach ich doczyszczenia, plamy wtapiają się w wykładzinę na tyle, że stają się praktycznie niemożliwe do usunięcia. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku, kiedy użyjemy do czyszczenia nieodpowiednich środków, najczęściej będących wynikiem prób usunięcia ich źle dobranymi, niesprawdzonymi „domowymi sposobami”.

Jednak to nie jedyne zagrożenie. W przypadku użycia zbyt mocnego środka czyszczącego, na przykład o działaniu wybielającym, możemy usunąć zabrudzenie wraz z kolorem wykładziny, co skutkuje pojawieniem się jasnych lub nawet całkowicie białych plam.

Dlatego w przypadku czyszczenia wykładzin należy dobierać odpowiednie środki czyszczące. Warto też przed rozpoczęciem usuwania zabrudzeń zrobić mały test na niewielkiej i niewidocznej części powierzchni. Będziemy mieć wtedy pewność, czy dany preparat nie zaszkodzi czyszczonej tkaninie.

Jak poradzić sobie z wykładziną zabrudzoną błotem (i nie tylko)

Sezon konferencyjny nierozerwalnie wiąże się z jesiennymi wahaniami pogody. Jednego dnia piękna i słoneczna pogoda, drugiego zmienia się w barową. Nic więc dziwnego, że na wykładzinach w salach konferencyjnych pojawia się mnóstwo zabrudzeń. Jak sobie z nimi poradzić, zwłaszcza gdy grafik obłożenia sal pęka w szwach?

W przypadku, gdy liczy się szybkość i skuteczność, nie warto ryzykować prób doczyszczenia wykładzin „domowymi” sposobami, czy preparatami do użytku domowego. Profesjonalne środki czystości rozprawią się z problemem zabrudzeń szybko i sprawnie. Tak jak Clinex Textile EXT profesjonalny, skoncentrowany preparat do ekstrakcyjnego prania. Usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny, a do tego pielęgnuje i ożywia kolor czyszczonych wykładzin. Doskonale działa nawet w zimnej i twardej wodzie.

A na mniejsze i lżejsze zabrudzenia, warto zaopatrzyć się w Clinex Textile Foam – preparat o bardzo skutecznym działaniu i dużej wydajności, który stosuje się miejscowo.

Absolutnym „must have” do usuwania i odplamiania trudniejszych zabrudzeń jest Clinex Anti-Spot. Jest to produkt o szerokim spektrum działania. Usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie, mimo że nie zawiera środków wybielających ani rozjaśniaczy.

Utrzymanie czystości w hotelu to nie tylko kwestia estetyki, ma ono także wpływ na ogólne wrażenie, jakie goście odnoszą z pobytu i opinię, jaką wyrobią sobie o obiekcie. Dlatego właśnie ważne jest, aby skutecznie dbać o czystość, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Obejrzyj film również film: Jak wyczyścić elementy tapicerowane?