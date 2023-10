Superhit! Trzy lata gwarancji na nowe zmywarki firmy Classeq

„Doskonałość nie polega na tym, że nie można już nic dodać, ale na tym, że nie można nic ująć”. – te słowa idealnie obrazują perfekcję wykonania urządzeń firmy Classeq. Gwarancja trwałości i niezawodności, którą oferuje, wynika bezpośrednio z filozofii przedsiębiorstwa. Prostota wykonania, ograniczona liczba podzespołów, solidność i trwałość – to cechy, które od lat charakteryzują zmywarki Classeq. Dzięki temu są one niezwykle niezawodne i rzadko ulegają awariom. A trzyletnia gwarancja to nie tylko dowód na pewność jakości produktu, to również zobowiązanie Classeq do zapewnienia wsparcia swoim klientom na dłuższy okres.

"W mojej wieloletniej pracy na urządzeniach Classeq doświadczyłem niezawodności i solidności, które te zmywarki oferują. To sprzęt, na którym można polegać, a szybki serwis tylko potwierdza to, że jestem klientem tej firmy nie bez powodu. Trzyletnia gwarancja, którą teraz oferuje Classeq, to dla mnie dowód na to, że firma stoi za jakością swoich produktów. W gastronomii niezawodność to klucz do sukcesu i jestem pewien, że zarząd Classeq to rozumie". – mówi Szef Kuchni Łukasz Konik.

Firma Classeq nieustannie dąży do zapewnienia najlepszych rozwiązań dla swoich klientów. Dlatego też, jeśli zakup nowego wyposażenia lokalu nie wchodzi w grę, warto poznać ofertę Rental Classeq. Wynajem zmywarki zamiast jej kupna to idealny pomysł na oszczędność przy inwestycji i podczas użytkowania sprzętu. Oprócz wielu atrakcyjnych składowych, w ramach oferty Rental Classeq wynajmujący otrzymuje również gwarancję na urządzenia na cały okres trwania umowy najmu.