Czy sprzątanie ma wpływ na doświadczenia Gości?

Mówi się, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – dlatego warto być zawsze przygotowanym. Sprawdza się to także w przypadku obiektów hotelowych. Profesjonalna obsługa recepcji, ładny zapach, przyjazne i przede wszystkim czyste otoczenie to klucze do sukcesu pierwszego wrażenia. A czystość i porządek to jedne z ważniejszych czynników, które mogą znacząco wpłynąć na ogólną ocenę pobytu oraz na poziom zadowolenia Gości.