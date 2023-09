Premiera nowej generacji zmywarek Classeq na targach HOST w Mediolanie.

Dlaczego Classeq?

„Prostota jest szczytem wyrafinowania” - Leonardo Da Vinci

To zdanie, doskonale definiuje najnowszą generację zmywarek marki Classeq.

Classeq zamiast efektownych opcji stawia na proste i solidne maszyny. Najnowsze modele są jeszcze bardziej niezawodne, wydajne i tanie w eksploatacji.

Dlatego Classeq jest najlepszym wyborem między tanim sprzętem, który nie zawsze zapewnia oczekiwaną jakość zmywania a sprzętem premium, którego zakup wiąże się z dużym wydatkiem. To wyjątkowa na polskim rynku marka , której zmywarki gwarantują doskonale efekty zmywania za przystępną cenę. Dostępna w sprzedazy i krótko oraz długo terminowym wynajmie uzgodnionym i realizownym bezpośrednio między klientami a firmą Classeq Polska.

Dlaczego warto wybrać się na targi Host 2023?

Targi HOST to wyjątkowe wydarzenie, które co dwa lata gromadzi profesjonalistów z branży gastronomicznej, hotelarskiej, a także producentów sprzętu i akcesoriów. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 13 do 17 października w Mediolanie. Co należy podkreślić, będzie ona wyjątkowa – bo pierwsza od kilku lat bez obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19. Organizatorzy zapowiadają ogromną imprezę z imponującą frekwencją. To właśnie na tym prestiżowym wydarzeniu branżowym firma Classeq zaprezentuje swoje nowe urządzenia podblatowe, które mają być odpowiedzią na rosnące potrzeby gastronomii. Zgodnie z filozofią tego producenta, możemy oczekiwać zmywarek, które połączą innowacyjność z prostotą obsługi i solidnością wykonania.

Giancarlo Russo, włoski restaurator, znany szef kuchni oraz użytkownik zmywarek Classeq, podzielił się swoimi oczekiwaniami odnośnie tegorocznego wydarzenia: „Targi HOST w Mediolanie są dla mnie wyjątkowym czasem. To nie tylko okazja do poznania najnowszych trendów, ale także spotkanie z innymi profesjonalistami z branży. Co więcej, jako użytkownik zmywarek Classeq od lat, jestem pod wrażeniem ich niezawodności i solidności. To sprzęt, na którym można polegać. Teraz nie mogę się doczekać premiery urządzeń nowej generacji, którą Classeq zapowiada na tegorocznych targach”.

Każdy przedsiębiorca z branży gastronomicznej – ten prowadzący kawiarnię, restaurację, cukiernię, stołówkę czy stację benzynową – będzie mile widziany na stoisku Classeq podczas targów HOST w Mediolanie.

Bezpłatne wejściówki na targi HOST

Wszyscy zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie zmywarek gastronomicznych nie mogą przegapić stoiska Classeq nr U59 V60 na hali 7P na tegorocznych targach HOST w Mediolanie. Zapraszamy w dniach 13 – 14 października do odwiedzin i poznania tajemnicy najnowszej generacji zmywarek podblatowych marki Classeq.

Zainteresowanych bezpłatnymi wejściówkami na targi prosimy o kontakt pod adresem biuro@classeq.pl. Liczba biletów jest ograniczona!