Utrzymanie czystości sal konferencyjnych w szczycie sezonu

Plamy na wykładzinie

Wykładzina to powierzchnia, którą chyba najczęściej spotkamy w salach konferencyjnych. Jest trwała, estetyczna i przede wszystkim wygłusza kroki, czy inne dźwięki, które mogłyby przeszkadzać podczas trwania szkolenia, czy konferencji. Łatwo ją jednak zabrudzić, a niełatwo doczyścić tak, aby nie pozostawić odbarwień, czy innych zniszczeń. Chyba że postawimy na specjalistyczne środki do czyszczenia tego właśnie typu powierzchni.

Taki środek znajdziemy w portfolio marki Clinex. Mowa tu o Clinex Textile SHP – wysoko pieniącym, profesjonalnym preparacie przeznaczonym do szamponowania dywanów, wykładzin i tapicerek. Tworzy on aktywną pianę, która skutecznie oddziela cząsteczki brudu od czyszczonej powierzchni, co ułatwia ich całkowite zebranie za pomocą odkurzacza. Zawiera polimer chroniący włókna przed ponownym zabrudzeniem, ułatwiając tym samym proces kolejnego mycia.

Link do wideo: https://www.youtube.com/watch?v=C3MA925m2do

Plamy na obiciach mebli

Jednymi z najczęściej pojawiających się plam, z którymi trudniej sobie poradzić, są plamy na tapicerce. Krzesła, czy fotele znajdujące się na sali konferencyjnej to miejsca, które narażone są na zabrudzenia, przy czyszczeniu których należy zastosować środki o delikatnym działaniu, niezawierające substancji wybielających. Dobrym przykładem jest tutaj Clinex Textile Foam – pianka do ręcznego usuwania zanieczyszczeń z tapicerki. Nie ma ona w swoim składzie ani środków wybielających, ani rozjaśniaczy, a do tego jest łatwa w użyciu. Co więcej, zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przed kolejnymi zanieczyszczeniami, zapobiegając ich wnikaniu w struktury włókien. A do tego jest bardzo wydajna.

Zabrudzone ekrany

Obecnie większość sal konferencyjnych ma już na wyposażeniu różnego rodzaju ekrany, telewizory, czy nawet tablety. Przestawiane, dotykane, zbierają nie tylko kurz, ale też innego typu zabrudzenia. A ich czyszczenie tak, aby nie pozostawić żadnych smug, wymaga nie lada wprawy, albo… użycia odpowiedniego środka. Na przykład Clinex LCD – gotowego do użycia preparatu myjącego dedykowanego stricte do wyświetlaczy elektronicznych. Skutecznie usuwa z powierzchni gładkich i porowatych ślady rąk, tłuste plamy, brud i kurz. Co ważne, nie zawiera rozpuszczalników mogących uszkodzić powierzchnię ekranu i nie powoduje jej matowienia. Szybko wysycha, nie pozostawia smug i pozostawia przyjemny zapach.

Zabrudzenia powierzchni drewnianych

Drewno to jedna z najszlachetniejszych opcji wykończeniowych, która dodaje pomieszczeniom przytulnego oraz eleganckiego klimatu. Jednakże, ze względu na swoją chłonność, nawet po impregnacji narażone jest na powstawanie zabrudzeń, których usuwanie wymaga specjalnej ostrożności. Powierzchnie drewniane są podatne na zarysowania oraz odbarwienia, nie reagują dobrze na nadmierne nawilżanie, mocne detergenty oraz intensywne szorowanie.

Jak więc skutecznie pozbywać się trudnych plam, takich jak kawa czy herbata, z drewnianych powierzchni? Używając do tego specjalistycznych środków do czyszczenia dedykowanych temu typowi materiału. Na przykład Clinex Delos Shine z olejem z avocado. To gotowy do użycia, nowoczesny płyn myjąco-pielęgnujący przeznaczony do pielęgnacji mebli drewnianych, drewnopodobnych i laminowanych. Jest niezwykle skuteczny oraz łatwy w użyciu. Formuła wzbogacona o skoncentrowaną emulsję ochronną w postaci oleju z avocado oraz polimery głęboko pielęgnujące drewniane powierzchnie. Pozostawia satynowy połysk i nadaje świeży zapach.

Brudne podłogi

Sezon jesienno-zimowy wiąże się z błotem i piaskiem wnoszonym na butach przez Gości. Niekiedy wystarczy zwykłe zamiatanie i przetarcie podłóg, czasami potrzeba jednak czegoś więcej.

W przypadku podłóg drewnianych środek czyszczący powinien być skuteczny, ale jednocześnie bezpieczny dla delikatnej powierzchni. Taki jest na przykład płyn do mycia laminowanych podłóg drewnianych oraz lakierowanych Clinex Wood&Panel. To skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych podłóg drewnianych i drewnopodobnych. Szybko schnie, dzięki czemu nie pozostawia na mytej powierzchni smug i zacieków. Nowoczesna technologia sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu, co sprawia, że znacznie łatwiej utrzymać je w czystości. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, a także pogłębia naturalny kolor podłogi. Idealnie nadaje się do codziennego mycia oraz pielęgnacji podłóg drewnianych i laminowanych, pozostawiając przy tym przyjemny zapach.

W przypadku podłóg z kafelkami, warto postawić na środek, który skutecznie usuwa bród i jednocześnie zabezpiecza czyszczoną podłogę, opóźniając proces odkładania się brudu. Dobrym przykładem takiego środka jest Clinex Floral – Breeze – uniwersalny, skoncentrowany płyn do mycia podłóg. Szybko odparowuje, nie pozostawiając smug i zacieków, nadając umytym powierzchniom delikatny połysk. Regularne stosowany ułatwia proces kolejnego mycia, a do tego jest niezwykle wydajny.

Trudne plamy

Na koniec dodajmy jeszcze kilka słów o plamach mniej typowych, jednak spędzających sen z powiek pracownikom działu Housekeepingu.

Normalnym jest, że na co dzień spotykają się z plamami powstałymi z jedzenia, czy napojów, plamami z błota, czy długopisów. Z doświadczenia wiedzą, jak sobie w takich sytuacjach radzić oraz mają cały arsenał środków do tego typu zabrudzeń.

Zdarzają się też jednak zabrudzenia mniej typowe: kleje, tusz z drukarki lub pieczątek, ślady po nalepkach, czy wosk ze świec. W takich przypadkach również warto postawić na profesjonalne środki czyszczące, które usuną wspomniane plamy, nie uszkadzając przy tym czyszczonej powierzchni. Na przykład Clinex Anti-Spot – preparat do stosowania bezpośrednio na zabrudzenia o bardzo skutecznym działaniu i dużej wydajności. Radzi sobie ze wszystkimi trudnymi plamami błyskawicznie, usuwa nawet gumę do żucia.