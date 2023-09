Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere: wyjazd do Niemiec z firmą Rational

Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere (AMS) to projekt, dzięki któremu młodzi kucharze odnajdują swoją pasję i rozwijają umiejętności kulinarne pod czujnym okiem doświadczonych szefów kuchni, trenerów kulinarnych i ekspertów. W finale tegorocznej edycji, trzech uzdolnionych studentów otrzymało wyjątkowe wyróżnienie. Agata Malinowska, Marta Wachnicka i Dawid Cieśliński – który z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć, a jego miejsce zajął następny w kolejności Karol Wajda – zostali nietuzinkowo nagrodzeni. Wspierając rozwój młodych talentów i kreatywnych umysłów w dziedzinie kulinariów, firma Rational zaprosiła trzech przyszłych liderów sceny gastronomicznej na wyjątkowy wyjazd do Niemiec, gdzie czekały na nich niezapomniane atrakcje.

Podczas podróży, w ramach nagrody ufundowanej przez firmę Rational, utalentowani młodzi adepci sztuki kulinarnej mieli okazję poznać kulisy pracy jednej z najbardziej cenionych firm gastronomicznych na świecie. Zwiedzili fabrykę Rational w Landsberg am Lech pod Monachium, gdzie mogli z bliska przyjrzeć się procesowi tworzenia innowacyjnych urządzeń kuchennych.

Kulinarne umiejętności studentów zostały dodatkowo wzbogacone dzięki warsztatom pod okiem samego Nico Jahnke, szefa Rational. Warsztaty o nazwie #HappyCooking odbyły się na piecach iVario oraz iCombi, które są znane z rewolucyjnych rozwiązań w dziedzinie gotowania. To nie tylko nauka, ale także inspirujące doświadczenie, które otworzyło przed studentami nowe perspektywy w świecie gastronomii.

W planie wyjazdu była jednak nie tylko nauka. Studenci mieli okazję zwiedzić Hirschgarten Beer Garden, słynny lokal na 1800 miejsc przy stolikach. Nie mogło zabraknąć również wizyty na tradycyjnym niemieckim targu. Agata, Marta i Karol spacerowali po ulicach Monachium, zwiedzając Viktualienmarkt, pełen serów, wędlin, pieczywa i innych lokalnych przysmaków, w tym słynnych precli. Degustacja była oczywiście nieodłączną częścią tej wyprawy.

Ten wyjątkowy wyjazd do Niemiec z Rational podkreśla znaczenie wspierania młodych talentów w zakresie gastronomii. Agata Malinowska, Marta Wachnicka i Karol Wajda to przykład, jak niesamowita determinacja i pasja do zawodu kucharza mogą zaowocować niezapomnianymi doświadczeniami.

Firma Rational, jako mecenas Akademii Mistrzów Smaku i sponsor nagrody dla wyróżnionych studentów, pokazuje swoje zaangażowanie w rozwijanie talentów przyszłych szefów kuchni. Dzięki jej wsparciu, Agata, Marta i Karol mogli poznać nie tylko niemieckie potrawy, ale także nowoczesne technologie gastronomiczne. Akademia razem z firmą Rational stworzyli przestrzeń, gdzie marzenia młodych kulinarnych pasjonatów ożyły i stały się rzeczywistością.

Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere otwiera drzwi kolejnym młodym entuzjastom sztuki kulinarnej, planując kolejny rok akademicki. Dzielenie się pasją, ogromna dawka wiedzy, inspirujące podróże i wsparcie branżowych liderów – to wszystko znajdziemy w jednym wyjątkowym projekcie. A dzięki partnerstwu z firmami takimi jak Rational, AMS nie tylko podnosi jakość kształcenia kulinarnego, ale także otwiera drzwi do niezwykłych przygód.

Więcej informacji o Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere znajduje się na stronie internetowej www.akademiamistrzowsmaku.pl oraz na profilach społecznościowych: facebook.com/AkademiaMistrzowSmaku, instagram.com/akademiamistrzowsmaku.