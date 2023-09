Imprezy, które idą jak z nut

Wydarzenia taneczne w hotelach

Nawet jeśli faktycznie mamy dwie lewe nogi do tańca, patrzyć na profesjonalnie tańczących ludzi lubimy. Nie na darmo programy typu „Taniec z Gwiazdami” przyciągają przed telewizory rzesze widzów. Dlatego organizacja wydarzeń tanecznych jest dla hotelu świetnym sposobem na dodatkową reklamę. Jednak aby zorganizować takie wydarzenie, obiekt musi mieć odpowiednie zaplecze.

Najistotniejsza jest dostępność sal o dużej powierzchni. Powinni się w nich zmieścić zarówno sami tancerze, jak i ewentualne jury oraz widzowie. Równie istotna jest wysoka jakość oferowanych usług – tancerze biorący udział w takich wydarzeniach przyjeżdżają zazwyczaj z całego świata i bywają mocno wymagający. Trzecią bardzo ważną kwestią jest elastyczne podejście do organizacji. Często bywa tak, że organizator poza noclegami i salą, w której odbędzie się event, nie rezerwuje dodatkowych usług, takich jak na przykład gastronomia. Hotelowa restauracja musi więc być w tym czasie w gotowości, aby przyjąć niezaplanowanych wcześniej Gości.

W środowisku tanecznym, podobnie jak i w innych tego typu, informacje rozchodzą się lotem błyskawicy. Dlatego każda opinia o hotelu ma znaczenie. Jeśli po danym evencie tanecznym organizatorzy będą zadowoleni, przekażą tę informację dalej, a hotel wyrobi sobie renomę, dzięki której zgłoszą się do niego organizatorzy kolejnych, podobnych wydarzeń. Tak to właśnie wygląda w przypadku Airport Hotel Okęcie.

Jak zdobyć monopol na organizację eventów tanecznych

Można mieć obiekt idealnie przystosowany do wydarzeń tanecznych, a jednak, mimo wielu prób kontaktu ze środowiskiem tanecznym ich nie organizować. Dlaczego organizatorzy tego typu imprez wybierają konkretne obiekty? Zapytaliśmy Irynę Marchenko – Sales Managera w Airport Hotel Okęcie.

Istotnym czynnikiem, który skłania organizatorów do wyboru naszego hotelu jest renoma obiektu wytworzona w środowisku tanecznym. Dzięki sukcesywnie zrealizowanym w przeszłości wydarzeniom jesteśmy mocno rozpoznawalnym w tym środowisku hotelem. A to skłania organizatorów do wybierania nas ponownie.

Renoma nie bierze się jednak znikąd. Airport Hotel Okęcie zapracował sobie na nią przede wszystkim dzięki wysokiej jakości obsłudze i oferowanym usługom.

Dzięki opiece dedykowanego Event Managera, który staje się bezpośrednim partnerem na czas planowania i realizacji eventu, organizator czuje się zaopiekowany i nie musi stresować się ustaleniami z obiektem. Ale nie tylko to wyróżnia Airport Hotel Okęcie. Do zapewnienia komfortu dla uczestników imprezy przyczynia się każdy z pracowników obiektu – zaczynając od życzliwego i sprawnego zameldowania do pokoju, kończąc zapewnieniem smacznego posiłku i obsługi.

Nic więc dziwnego, że Airport Hotel Okęcie ma w swoim portfolio kilka imprez cyklicznych, realizowanych raz, lub nawet kilka razy do roku. Co to za wydarzenia?

Każda impreza skupia się na konkretnym rodzaju tańca. – opowiada Iryna Marchenko - Zazwyczaj są to tańce latynoamerykańskie, takie jak bachata, kizomba, salsa itd. Wydarzenia gromadzą setki osób, które przyjeżdżają do hotelu z całego świata, aby wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez znanych tancerzy oraz spotkać się ponownie ze swoimi znajomymi z poprzednich edycji festiwalu.

