Czystość w kuchni profesjonalnej to podstawa.

Każdy restaurator wie, że utrzymanie nienagannego poziomu czystości w kuchni to podstawa prowadzonej przez niego działalności gastronomicznej. Nie tylko stanowi to o właściwej higienie, ale również ma wpływ na jakość i bezpieczeństwo podawanych dań. Firma Clinex, pierwszy wybór wielu klientów na rynku, przedstawia kilka kluczowych preparatów chemicznych. Są one odpowiedzią na różnorodne wyzwania związane z utrzymaniem czystości w profesjonalnych kuchniach.

Rozwiązania dedykowane powierzchniom kuchennym.

Jednym z flagowych produktów oferowanych przez Clinex jest Clinex Green Multi. To innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do czyszczenia powierzchni zmywalnych. Jego unikalna formuła oparta na specjalnie dobranych składnikach skutecznie usuwa tłuszcze, zabrudzenia i resztki żywności. Jednocześnie pozostawia świeży zapach. To idealne rozwiązanie dla restauracji, gdzie czystość i estetyka idą w parze.

Do utrzymania czystości w kuchni potrzebny jest silny partner.

W kuchniach profesjonalnych, w których sprzęt jest intensywnie eksploatowany, kluczowe jest zastosowanie produktów o większej sile działania. W tym celu Clinex proponuje Clinex Stronger oraz Clinex Fast Gast. Pierwszy z nich to uniwersalny preparat w postaci mleczka, który przeznaczony jest do usuwania najbardziej opornych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni. Drugi produkt to doskonały środek do usuwania wszelkiego typu tłustych i olejowych zanieczyszczeń. Ma znakomite właściwości emulgowania tłuszczu, dzięki czemu rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia i przypalone resztki jedzenia. Nie pozostawia przy tym smug i zacieków na czyszczonych powierzchniach.

Nie zapominajmy o grillach, rusztach i piekarnikach.

Oprócz tego Clinex oferuje także Clinex Grill – specjalistyczny środek do czyszczenia grilli. Grillowanie jest częstym sposobem przygotowywania dań w restauracji, ale niestety pozostawia wiele zabrudzeń. Clinex Grill radzi sobie z tłuszczami i resztkami spalonej żywności. Pomaga przy tym utrzymać czystość sprzętu przy minimalnym wysiłku – nie tylko grilla, ale także rusztu czy piekarnika.

Czyszczenie kuchennych podłóg.

Nie można zapomnieć o powierzchniach podłogowych, które również wymagają szczególnej uwagi. Tutaj Clinex 4Dirt staje na pierwszej linii obrony. Ten specjalistyczny środek do mycia podłóg skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, od tłuszczu po resztki żywności. Dzięki niemu podłogi w kuchniach profesjonalnych zachowują czystość i są bezpieczne dla ich użytkowników.

Utrzymanie czystości w profesjonalnej kuchni to niezwykle ważny aspekt prowadzenia działalności gastronomicznej. Profesjonalne produkty firmy Clinex, na podstawie ich skuteczności i innowacyjności, dostarczają restauratorom gotowych rozwiązań na wiele codziennych wyzwań. Wspólnie z ekspertami z firmy Clinex, branża gastronomiczna może z powodzeniem oferować nie tylko smaczne, ale i bezpieczne do spożycia posiłki.