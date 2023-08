Jak utrzymać czystość w strefie SPA & Wellness?

Czystość w SPA & Wellness – Dezynfekcja jest priorytetem.

Strefa SPA & Wellness to miejsce, w którym jej użytkownicy mają bezpośrednią styczność z różnymi powierzchniami czy urządzeniami i narzędziami. Dlatego też kluczowa staje się tu odpowiednia dezynfekcja. Higieniczna czystość jest w tej sferze ważna ze względów estetycznych, ale także, a może przede wszystkim, zdrowotnych. Gabinet i jego wyposażenie powinny zostać nie tylko umyte, ale także zdezynfekowane po każdym zabiegu. Aby zrobić to sprawnie i skutecznie, należy wyposażyć się w profesjonalne środki chemiczne. Będące bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dezynfekowanych powierzchni. Można wybrać płyn alkoholowy – Clinex DezoClinic, który już w 60 sekund zwalcza wirusy albo wersję bez zawartości alkoholu – Clinex DezoMed, który może być używany do dezynfekcji bezpośrednio albo przez namoczenie. Należy także pamiętać o odkażaniu dłoni pracowników – idealnie nada się do tego Clinex DEZOSept Plus, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo. Zawiera w swoim składzie glicerynę, która zapobiega wysuszaniu się skóry.

Czyste podłogi wyzwaniem dla działu sprzątającego.

W tak zwanych strefach mokrych, czyli basenowych, najczęściej spotykanym rodzajem podłogi są te kamienne. Na samym początku sprzątania należy je dokładnie zamieść lub odkurzyć. Jest to niezmiernie ważne, aby pozbyć się wszystkich pyłków, włosów czy np. nitek ze szlafroków. Następnie użyjmy ekologicznego preparatu do mycia podłóg Clinex Green Floor, który jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, a także bardzo wydajny. Ponadto na podłodze pozostaje subtelny połysk, a w samym pomieszczeniu długo utrzymuje się miły, świeży zapach. W przytulnych gabinetach zabiegowych i masaży często widuje się podłogi wykonane z drewna. W ich przypadku warto skorzystać z profesjonalnego środka czyszczącego Clinex Wood&Panel. Preparat ten posiada szereg zalet: szybko wysycha, nie pozostawia smug i zacieków, nadaje delikatny błysk i zapewnia świeży zapach. Zastosowana w tym preparacie technologia sprawia, że czyszczone nim powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu. Dzięki czemu łatwo zachować ich czystość na dłużej.

Pamiętajmy o szybach, armaturze, oknach i meblach.

Dbałość o detale to bardzo ważna zaleta każdego zarządzającego strefą SPA & Wellness. A doskonałym sprzymierzeńcem staje się profesjonalna chemia sprzątająca dedykowana czyszczonej powierzchni. W każdym gabinecie, recepcji czy strefie basenów i saun znajduje się szereg urządzeń, mebli i elementów, o których czystość należy odpowiednio zadbać. Tak więc w myciu szyb i okien doskonale sprawdzi się profesjonalny płyn Clinex Glass. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ale także nie pozostawia smug ani zacieków. Z nadaniem błysku armaturze z sukcesem poradzi sobie ekologiczny preparat do mycia sanitariatów Clinex Green Sanit, a poza tym pozostawi przyjemny zapach. Do czyszczenia blatów i innych elementów drewnianych albo drewnopodobnych najlepiej zastosować preparat Clinex Delos. Dostępny w dwóch wersjach – Mat do powierzchni matowych oraz Shine – do lakierowanych czy błyszczących. Zastosowane w preparatach antystatyczne składniki tworzą na czyszczonych powierzchniach warstwę ochronną, co pozwala w utrzymaniu ich schludnego wyglądu na dłużej.

Last, but not least – zapach!

Nie od dziś wiadomo, że przyjemny zapach w pomieszczeniu wpływa pozytywnie na komfort przebywających w nim osób. Dodatkowo polepsza ich samopoczucie. Szczególnie ważne staje się to w strefie SPA & Wellness, która przecież powstała z myślą o dobrym humorze korzystających z niej gości. Profesjonalne odświeżacze powietrza firmy Clinex dostępne są pod wieloma postaciami – należy wybrać te odpowiednie dla siebie i swoich wymagań. W powierzchniach wspólnych idealnie sprawdzą się neutralizujące nieprzyjemne zapachy patyczki zapachowe Clinex Scent Sticks, które zapewnią długotrwałą świeżość w pomieszczeniu. Oprócz tego, dzięki zamknięciu płynu w eleganckiej buteleczce, stają się miłym dla oka elementem dekoracyjnym. W gabinetach zaś z powodzeniem można używać skoncentrowanych odświeżaczy powietrza Clinex Scent w sprayu. Potrafią one uwalniać przyjemne aromaty nawet do kilku dni. Oba zaprezentowane środki dostępne są w kilku nutach zapachowych do wyboru, wedle indywidualnych preferencji.