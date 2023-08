Przede wszystkim plan

Benjamin Franklin powiedział kiedyś „Jeśli nie planujesz, planujesz porażkę” – dlatego podstawą udanego eventu jest przygotowanie odpowiedniego planu jego przebiegu i strategii jego organizacji. Musimy widzieć, co jest naszym priorytetem, jakie dokładnie planujemy wydarzenie i co ma ono przynieść naszej firmie. Na tej podstawie możemy określić wymogi dotyczące czasu i miejsca, w którym odbędzie się nasz event. A następnie zdefiniować wymagania dotyczące poszczególnych jego składowych, takich jak zapotrzebowanie na noclegi, gastronomię, sale konferencyjne, czy dodatkowe atrakcje. Kiedy mamy już to wszystko ustalone, wiemy, jakiego dokładnie obiektu szukamy.

Doświadczenie ma znaczenie

Nie każdy z nas jest profesjonalnym organizatorem eventów. Zdarza się, że nie mamy w tej kwestii zbytniego doświadczenia. A nawet jeśli mamy, często okazuje się, że pomoc specjalistów z tej dziedziny zdecydowanie ułatwia nam proces planowania i realizacji naszego wydarzenia. Dlatego warto wybrać obiekt, który oferuje wsparcie doświadczonych ekspertów ds. organizacji eventów.

Takim obiektem jest warszawski Airport Hotel Okęcie. Wyróżnia go nie tylko świetna lokalizacja, eleganckie wnętrza i dobrze wyposażone sale konferencyjne. To przede wszystkim doświadczeni pracownicy z ogromną wiedzą w swoich dziedzinach, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę i klimat tego obiektu. Mimo obecnego na rynku kryzysu związanego z pozyskiwaniem profesjonalnych i zaangażowanych pracowników, właściciele hotelu i dyrekcja utrzymują stałą załogę, która dba w każdym aspekcie o najwyższe standardy obsługi. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają wyprzedzać potrzeby Organizatorów i proponować im rozwiązania dopasowane idealnie do planowanych przez nich eventów. A to daje poczucie bezpieczeństwa, które jest w dzisiejszych czasach bezcenne.

Miejsce z potencjałem

Co ważne, pracownicy Airport Hotel Okęcie nie osiadają na laurach – nieustannie uczą się, szkolą i podnoszą swoje kompetencje.

„Mimo że od ponad 20 lat organizujemy bardzo duże szkolenia, biznesowe eventy i kongresy, codziennie uczymy się, rozwijamy, dokładamy wszelkich starań, by każdy klient organizowanych w naszym hotelu wydarzeń wyjechał zadowolony.” – mówi Agnieszka Sobańska, Zastępca Dyrektora Sprzedaży Airport Hotel Okęcie. – „W Airport Hotel Okęcie mocno wspieramy naszych gości, wiemy jak ważne zadanie organizacyjne przed nimi stoi. Po każdej konsultacji z klientem staramy się proponować najlepsze rozwiązania, które sprawią, że konferencja na pewno będzie udanym wydarzeniem.”

Zatem jeśli chcemy, by nasz event zakończył się sukcesem – najlepiej oddać sprawę w ręce obiektu doświadczonego i wyspecjalizowanego.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/