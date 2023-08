Ale kanał. Jak radzić sobie z zapchanymi odpływami

Zapchany odpływ

Zapchane odpływy to powszechny problem, z którym muszą się mierzyć pracownicy hoteli. Mogą być irytujące i prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji, takich jak wylewanie się wody z umywalki, czy zlewu albo nieefektywne spłukiwanie toalety. Zatkane odpływy w pokoju sprawiają, że Goście słabiej oceniają obiekt i swój pobyt w nim. Niedrożne odpływy w kuchni zdecydowanie utrudniają i wydłużają pracę. Przyczyny ich zapychania się mogą być różne. Odpływ pod prysznicem, czy w umywalce w pokoju może zostać zablokowany przez włosy wypadające podczas mycia lub resztki mydła. W odpływie toalety może znaleźć się zbyt dużo zbitego papieru, wata, czy środki higieniczne. W kuchni do zaczopowania odpływu wody przyczyniają się przede wszystkim tłuszcze i resztki jedzenia.

Jak nie dopuścić do niedrożności?

Choć istnieje wiele (lepszych lub gorszych) sposobów na poradzenie sobie z niedrożnością odpływów, warto też na co dzień zwracać uwagę na kilka rzeczy. O ile w kuchni nie unikniemy tłustych osadów, o tyle warto przypilnować, aby w zlewie lądowały naczynia już wstępnie oczyszczone z resztek jedzenia, co może znacznie zmniejszyć ryzyko zatkania odpływu.

W przypadku pokoi hotelowych, ważne jest systematyczne sprawdzanie stanu odpływów w łazienkach. Dzięki regularnemu monitorowaniu można wychwycić potencjalne problemy i podjąć działania zaradcze, zanim sytuacja się pogorszy. Warto również natychmiast usuwać wszelkie przedmioty, które mogły wpaść do odpływu.

Także regularne czyszczenie odpływów za pomocą specjalnych środków chemicznych lub mechanicznych (np. spirali kanalizacyjnej) może być skutecznym sposobem utrzymania ich w dobrym stanie, a co za tym idzie, uniknięcia niepotrzebnych problemów. Jak wiadomo – lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Sposoby na zapchane odpływy

Zapchane odpływy mogą być irytujące, ale istnieje wiele sposobów, aby sobie z nimi poradzić. Można próbować tak zwanych „domowych metod”, takich jak użycie mieszanki sody oczyszczonej i octu, czy przetykaczki. Czasem jednak poza samym efektem liczy się także szybkość jego osiągnięcia i pewność, że problem nie powróci za chwilę. W takich przypadkach warto sięgnąć po profesjonalne środki do udrażniania rur. Szybko rozpuszczają wszelkie stałe i organiczne zanieczyszczenia takie jak tłuszcz, papier, wata, odpadki kuchenne, mydła, czy włosy. Idealnie, jeśli mają konsystencję żelu, która pozwala na osadzanie się preparatu na ściankach rur, przedłużając proces działania. Taki właśnie jest Clinex Drill – żel do udrażniania odpływów kanalizacyjnych. Działa już po 15 – 30 minutach, a do tego likwiduje nieprzyjemne zapachy.

Bo w sytuacjach kryzysowych liczy się szybkość i skuteczność działania.