Hotel areną turniejów sportowych

Zawody sportowe to ogromna operacja logistyczna. Poza ustaleniem terminu i przygotowaniem miejsca, organizatorzy muszą zadbać również o rozlokowanie nie tylko zawodników, ale także wszystkich towarzyszących im osób. Zakwaterowanie, wyżywienie, zorganizowanie dojazdów z miejsca, w którym odbywają się zawody do obiektu, w którym ekipy zawodników zostały zakwaterowane – niejednokrotnie wymaga to ogromnej precyzji w planowaniu.