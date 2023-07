Czyszczenie rusztu po grillowaniu.

Czy jest ktoś, kto nie cieszy się z letniego grillowania? Trudno znaleźć takie osoby. Może z wyjątkiem restauratorów, których ruszty są teraz intensywnie eksploatowane i czyszczenie rusztu po grillowaniu staje się codziennym obowiązkiem. Usunięcie tłuszczu i przypalonych resztek jedzenia z grilla czy piekarnika może stanowić prawdziwe wyzwanie.

Aby skutecznie poradzić sobie z tą niełatwą walką, należy dobrać niezawodnych sprzymierzeńców. W tym przypadku nie wystarczy tylko dobry sprzęt sprzątający w postaci szczotek czy gąbek. Trzeba wytoczyć cięższe działa. Do takich na pewno należą profesjonalne środki czyszczące marki Clinex. Firma ta przez lata zgromadziła ogromne doświadczenie w tym zakresie i umożliwia użytkownikom ich dedykowanej chemii efektywne radzenie sobie z czyszczeniem rusztów, ścian i drzwiczek piekarników oraz tłustych i przypalonych zabrudzeń.

Dobór odpowiedniego środka do czyszczenia grilla.

Numerem jeden, jeśli chodzi o profesjonalne środki czyszczące, jest Clinex Grill. Jest to niezastąpiony pomocnik w czyszczeniu rusztu po grillowaniu, pozwalając zaoszczędzić czas i energię. Cechuje się bardzo silnym działaniem do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu, przypaleń oraz zadymień. Jest wręcz niezastąpionym partnerem każdego restauratora w sprzątaniu, pozwalając zaoszczędzić czas i energię, co w intensywnym sezonie letnim odgrywa kluczową rolę.

W tym artykule skupiamy się głownie na czyszczeniu grilla, polecamy również artykuł na temat usuwania tłustych i trudnych zabrudzeń z patelni i garnków. Sprawdź tutaj.

Dlaczego Clinex Grill?

Clinex Grill jest idealny w radzeniu sobie z tłustymi, spieczonymi zabrudzeniami na różnego rodzaju powierzchniach i urządzeniach, nie tylko na grillach czy piekarnikach. Nadaje się również do utrzymywania czystości pieców konwekcyjnych, rożnów, płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych czy nawet szyb w kominkach. Świetnie i bez konieczności intensywnego szorowania radzi sobie z rozpuszczaniem i usuwaniem nawet najbardziej zapieczonych resztek potraw. Co ważne dla użytkowników, posiada on Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH.

Link do wideo: Clinex Grill

Zasady używania profesjonalnej chemii sprzątającej

Podczas używania profesjonalnej chemii do czyszczenia rusztu po grillowaniu, musimy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Najpierw należy założyć rękawiczki ochronne. Przed użyciem wstrząsnąć środek, a następnie równomiernie nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię. Potem pozostawiamy go na około jedną minutę, aż do rozpuszczenia zabrudzeń. Następnie czyścimy powierzchnię za pomocą gąbki lub szmatki. W razie konieczności powtarzamy czynność. Nie możemy dopuścić do wyschnięcia preparatu na sprzątanej powierzchni. Na koniec czyszczony obszar dokładnie spłukujemy wodą i wycieramy go do sucha. W ten sposób możemy cieszyć się schludnym wyglądem wyposażenia naszych kuchni.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie stosowania środków chemicznych

Podczas używania profesjonalnej chemii czyszczącej nie możemy także zapominać o bezpieczeństwie. Przedstawiamy kilka ważnych zasad:

Należy stosować ochronę dłoni.

Nie można stosować preparatu na aluminium, miedź, powierzchnie malowane lub lakierowane.

Środek trzeba stosować wyłącznie na powierzchnie odporne na działanie alkaliów.

Po użyciu powierzchnię zawsze należy spłukać wodą.

Powinniśmy pamiętać o tym, aby grille, piece czy piekarniki czyścić regularnie i dokładnie, aby móc cieszyć się z używania tych urządzeń jak najdłużej. Systematyczne używanie profesjonalnej chemii czyszczącej nie tylko pomoże nam w utrzymaniu schludnego wyglądu naszego sprzętu, ale pozwoli także zaoszczędzić na ewentualnej konieczności jego wymiany na nowy. Czysty i dobrze utrzymany grill to klucz do udanych letnich spotkań przy grillu. „Czyszczenie rusztu po grillowaniu” to obowiązek, który zapewni nam długie i bezproblemowe użytkowanie naszych urządzeń. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się sezonem grillowym w pełni!