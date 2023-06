Co miejski hotel może zaoferować turystom?

Lato w mieście

O ile hotele w turystycznych lokalizacjach mogą kusić swoich Gości różnego rodzaju aktywnościami na świeżym powietrzu, czy wycieczkami, o tyle hotele miejskie mają w tej kwestii ograniczone możliwości. Nie oznacza to jednak, że nie mogą przygotować nic ciekawego.

Ważne, aby oferta obiektu uwzględniała potrzeby zarówno Gości przyjeżdżających w celach rekreacyjnych, jak i biznesowych. Dobrym przykładem miejskiego hotelu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie jest Airport Hotel Okęcie.

Warszawa to destynacja zarówno turystyczna, jak i stricte biznesowa. W obu tych przypadkach ważna dla Gości jest dogodna lokalizacja obiektu. Tak, aby łatwo było do niego dotrzeć, ale także równie łatwo dojść, czy dojechać do miejsc, które chcą lub muszą odwiedzić. Wspomniany Airport Hotel Okęcie położony jest w południowo-zachodniej części Warszawy, przy zbiegu dróg krajowych: S2, S7, S8.

Co więcej, obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego Lotniska Chopina, co czyni go dogodnym punktem przesiadkowym dla podróżujących. Zwłaszcza, że hotel oferuje bezpłatny shuttlebus, który zapewnia wygodny i szybki transport między lotniskiem a obiektem. Kursuje on co pół godziny, a w monecie dużego ruchu uruchamiany jest drugi bus, by zapewnić komfort oraz terminowe dotarcie Gości na lotnisko lub z lotniska.

Oferta obiektu dostosowana jest zarówno do potrzeb Gości biznesowych, jak i tych, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych. Dostęp do szybkiego internetu i wyposażenie pokoi sprawiają, że to idealne miejsce, aby móc pracować w skupieniu. Ale jak wiadomo, nie samą pracą człowiek żyje, istotne są też dodatkowe udogodnienia. Airport Hotel Okęcie ma w tej kwestii bogatą ofertę.

Restauracja Mirage oferuje wykwintne dania kuchni międzynarodowej, przygotowane przez doświadczonych szefów kuchni. To idealne miejsce dla gości ceniących wysoką jakość. Dla gości, którzy chcą skosztować tradycyjnych polskich specjałów, swoje drzwi otwiera Restauracja Polska.

Czekolada Cafe to raj dla miłośników słodkości. Mogą tam skosztować pysznych deserów, ciast i gorących napojów z czekoladą. To doskonałe miejsce na chwilę relaksu i delektowanie się wybornymi smakołykami.

A kiedy już skończymy pracę i dobrze zjemy, możemy zadbać o kondycję fizyczną w centrum fitness lub zrelaksować się w hotelowym SPA.

Równie istotna, zarówno dla Gości biznesowych, jak i turystów jest elastyczna polityka earlycheckin i latecheckout.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/