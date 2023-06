Sezon przyjęć okolicznościowych w pełni. Jak zapewnić czystość, której wymagają Goście?

Liczy się pierwsze wrażenie!

Cieszące oko wnętrza i pięknie przygotowany stół to dwa elementy, które robią pierwsze wrażenie na zaproszonych gościach podczas przyjęć okolicznościowych. Każdemu gospodarzowi imprezy bardzo zależy na tym, aby było ono jak najlepsze. W końcu to okazja do spotkania dla całej rodziny i najbliższych znajomych, których chce się ugościć na odpowiednim poziomie. A takowy zapewni perfekcyjna, niezmącona niczym czystość. Przyjęło się, że to kolor biały jest tym przewodnim podczas imprez z okazji chrzcin, Pierwszej Komunii Świętej czy wesela – a na nim widać każdą, najmniejszą nawet plamkę. Niemniej jednak bielizna stołowa w każdym kolorze powinna być po prostu schludna i czysta oraz pachnąca świeżością.

Jak zapewnić właściwą czystość i higienę podczas przyjęć okolicznościowych?

W tej kwestii warto zaufać specjalistom. Jak powszechnie wiadomo, stosowanie profesjonalnej chemii sprzątającej jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie pomagając w osiągnięciu najlepszych rezultatów.

Szyby

Nie ma nic piękniejszego jak słoneczne promienie wpadające do pomieszczenia przez okno. Właśnie. Zacznijmy od czystych szyb. Pomoże nam tu skuteczny i niezawodny płyn do mycia Clinex Glass. Nie dość, że jest bezpieczny, skuteczny i nie pozostawia efektu wyschniętych kropli wody, to dodatkowo jego formuła wzbogacona jest o składniki zabezpieczające czyszczone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się zabrudzeń oraz kurzu.

Meble tapicerowane

Jeśli nasze tapicerowane krzesła zostały poplamione, nie ma powodów do paniki. Z plamami szybko poradzi sobie pianka do ręcznego usuwania zanieczyszczeń Clinex Textile Foam. Ten profesjonalny produkt zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami, zapobiegając ich wnikaniu w struktury włókien i doskonale odświeża kolor, przy okazji pozostawiając przyjemny zapach.

Blaty

Przed nakryciem stołów warto zadbać o ich blaty. „Polecamy użycie nowoczesnego płynu myjąco – pielęgnującego Clinex Delos Shine. Ten niezwykle skuteczny profesjonalny środek czyszczący posiada formułę, która wzbogacona jest o skoncentrowaną emulsję ochronną z oleju z awokado oraz polimery, które głęboko pielęgnują drewniane powierzchnie. Ponadto pozostawia satynowy połysk i nadaje czyszczonym blatom świeży zapach. Równie dobrze sprawdzi się do pielęgnacji komód, szafek czy pomocników kelnerskich”. – radzi ekspert z firmy Clinex.

Podłogi i zapach

Następnie pozostaje nam już tylko umycie podłogi uniwersalnym płynem Clinex Floral w jednej z kilku pięknych nut zapachowych, np. Clinex Floral Blush. Na koniec wisienka na torcie, czyli użycie skoncentrowanego odświeżacza powietrza Clinex Scent „Tasmański czar” i jesteśmy gotowi na przyjęcie pierwszych gości.

Dobry plan to część sukcesu. Jeśli zadbamy o każdy aspekt przyjęcia, w tym przede wszystkim o czystość sali i stołów, nasi goście będą zadowoleni. Jak wiadomo – usatysfakcjonowani klienci opowiedzą o nas kolejnym osobom, co może przełożyć się na zysk w przyszłości. Nie wspominamy o satysfakcji z organizacji przyjęć na najwyższym możliwym poziomie.