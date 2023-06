Sprzątanie ekologiczne – środki czystości w hotelu.

Ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu staje się coraz popularniejsze, zwłaszcza w branży hotelarskiej. Właściciele obiektów stawiają na lokalne produkty kosmetyczne czy spożywcze, wprowadzają programy recyklingowe, redukują zużycie wody, czy wprowadzają odnawialną energię. Istotne są również kwestie związane z utrzymaniem czystości, w tym także stosowanie ekologicznych środków do sprzątania. Czy w tym obszarze jest możliwe ekologiczne sprzątanie?

Producenci środków czystości coraz większą wagę przykładają do składu swoich produktów, starając się zniwelować w ich składzie substancje, które są szkodliwe dla środowiska, a czasem nawet zdrowia człowieka. Zwracają również uwagę na to, aby ich produkcja i użycie nie przyczyniały się do emisji toksycznych substancji do powietrza i wód, a także do gromadzenia się odpadów, które trafiają na wysypiska i zanieczyszczają glebę. Coraz więcej jest też dostępnych ekologicznych środków czystości, które stanowią świetną alternatywę, przyczyniającą się do naszej wspólnej walki o czystsze środowisko.

Czym właściwie są ekologiczne środki czystości?

Są to produkty stworzone z myślą o minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Oparte są na składnikach, które są bezpieczne dla ekosystemu. Dotyczy to zarówno ich składu, jak i opakowań, czy sposobów produkcji.

Takie właśnie są środki czystości z linii Clinex Green. Produkty z tej linii posiadają certyfikat EU Ekolabel, który świadczy o zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań dotyczących cyklu życia produktu, jego opakowania oraz sposobów produkcji. Znajdują się wśród nich preparaty do mycia podłóg, szyb, sanitariatów, czy uniwersalny preparat myjący do usuwania wszelkich typowych oraz tłustych zabrudzeń. Nie zabrakło także preparatu do neutralizacji przykrych zapachów, którego skład oparty jest na biosurfaktantach. Posiada bardzo silne właściwości neutralizujące przez co radzi sobie nawet z bardzo mocnymi nieprzyjemnymi zapachami

Marka Clinex – kierunek ekologia!

Warto wspomnieć, że marka Clinex kładzie bardzo mocny nacisk na ekologię i bezpieczeństwo produktów dla środowiska naturalnego. Znak “Safe for You | Safe for Earth” umieszczony na produktach Clinex gwarantuje bezpieczeństwo stosowania dla użytkownika i środowiska naturalnego.

Jesteśmy w trakcie wdrażania zmian, które pozwolą śmiało prezentować filozofię „Bezpieczne dla Ciebie, bezpieczne dla Ziemi”. Dla nas to nie tylko produkty. To również sposób na istnienie firmy i marki Clinex. – mówi przedstawiciel marki. – Wierzymy, że da się połączyć produkcję skutecznych, wydajnych, konkurencyjnych produktów profesjonalnej chemii sprzątającej z dbałością o środowisko i przyszłe pokolenia.

Po co to wszystko? Stosowanie ekologicznych środków czystości ma wiele korzyści. Zmniejsza się nasz wpływ na środowisko, ponieważ produkty eko są bezpieczniejsze dla wód, gleby i powietrza.