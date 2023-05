Czym jest plan higieny i po co się go tworzy?

Plan higieny to nic innego, jak dokument, w którym zawarte są wszystkie procedury dotyczące sprzątania. Między innymi dokładna instrukcja tego co, jak i kiedy sprzątać. Znajdują się w nim również opisy środków zapewniających higienę oraz wskazówki jak się je stosuje.

Najważniejszą zaletą posiadania planu higieny jest utrzymanie standardu czystości w danym pomieszczeniu. Czy na danym stanowisku pracy, niezależnie od osoby, która wykonuje sprzątanie. Pozwala również na dokładne określenie rodzaju środków czyszczących, które należy użyć. Także na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku profesjonalnych detergentów wymagających szczegółowych zasad BHP. Plan higieny jest również przydatny w szkoleniu nowych pracowników. Jako materiał informacyjny o standardach czystości i sposobie sprzątania pomieszczeń i stanowisk pracy. Dzięki temu pracownik sprzątający może działać samodzielnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi w hotelu standardami.

Aby stworzyć skuteczne plany higieny, należy opracować je indywidualnie dla każdego działu, pomieszczenia, czy stanowiska pracy. Różnią się one bowiem od siebie pod względem zastosowanych środków czyszczących i częstotliwości mycia. Pierwszym krokiem jest wybór pomieszczenia, które chcemy opisać, a następnie określenie rodzaju środków, które będą stosowane do sprzątania poszczególnych miejsc. Przed rozpoczęciem tworzenia planu należy również ustalić, jak często dane pomieszczenie oraz konkretne elementy w nim wymagają czyszczenia, ponieważ może się okazać, że niektóre czynności nie muszą być wykonywane za każdym razem. Ważne jest także określenie, jakie narzędzia i środki ochrony osobistej są potrzebne do wykonania pracy zgodnie z wymaganiami BHP.

Wzorcowe plany higieny – profesjonalne utrzymanie czystości

Plany higieny mogą zostać stworzone bezpośrednio przez kierowników każdego z działów hotelu. Jest to jednak przede wszystkim czasochłonne, ze względu na inne obowiązki, które dotyczą ich na co dzień. Takie rozwiązanie nie daje też pewności, że plany będą spójne i przejrzyste dla wszystkich pracowników. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z przygotowanych przez specjalistów planów higieny. Na przykład takich jak ci, którzy związani są z marką Clinex.

Tworzymy indywidualne plany higieny dla konkretnych pomieszczeń i obiektów. Prezentujemy również wzorcowe plany na wybranych przestrzeni, jak sale konsumpcyjne, kuchnie, toalety, biura i magazyny, które umożliwiają organizację pracy zgodnie z najwyższymi standardami czystości. To szczegółowy plan mycia konkretnych rodzajów powierzchni z wykorzystaniem najlepiej dopasowanych produktów, wraz z opisem sposobu użycia. Możesz również stworzyć własny plan higieny, wybierając odpowiednie środki czyszczące z naszej bogatej oferty produktowej.

Na stronie firmy dostępne są bezpłatne wzorcowe plany higieny dla każdego z działów hotelu, które można pobrać i od razu wdrożyć. Dzięki temu zachowanie czystości i dbanie o higienę w obiekcie jest usystematyzowane w szybki sposób.