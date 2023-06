Marcin Glinka – człowiek z pasją

Stephen King powiedział kiedyś „Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym”. A kiedy można swoją pasję połączyć z życiem zawodowym, powstaje coś wspaniałego.

Tak właśnie jest w przypadku Marcina Glinki, Zastępcy Dyrektora Sprzedaży w Airport Hotel Okęcie. Swoją pasję do motoryzacji wykorzystuje w pracy zawodowej, co owocuje niezapomnianymi eventami odbywającymi się w hotelu. Miłość do samochodów pojawiła się u niego jeszcze w latach szkolnych, kiedy uczęszczał do Technikum Hotelarskiego. Zaczęło się od przeglądanych wraz z kolegami gazet o tematyce motoryzacyjnej. Później było prawo jazdy, pierwszy samochód, pierwsze naprawy przeprowadzane osobiście z wydatną pomocą doświadczonych już kolegów. Aż w końcu zakup wymarzonego wtedy auta.

Zdobyta wiedza i doświadczenie wynikające z pasji pana Marcina pomagają mu rozwinąć skrzydła w spotkaniach z przedstawicielami branży, którzy są zainteresowani organizacją swojego eventu w Airport Hotel Okęcie. Jak sam mówi:

Pasja łączy i przyciąga biznes. Wspólne rozmowy o motoryzacji, także tej „starszej”, dotyczącej lat 70’ czy 80’ sprawiają, że nawiązuje się pewna więź, pojawiają emocje. Proszę sobie wyobrazić dorosłego mężczyznę, który cieszy się jak dziecko, gdy na hotelowe przestrzenie konferencyjne wjeżdżają samochody Lamborghini, BMW X7, BMW M5. Eventy motoryzacyjne dla mnie są niepowtarzalnym przeżyciem, może dlatego, że uwielbiam wszelkiego typu nowości samochodowe, czy pokazy najnowszych modeli. Budowa całej otoczki przy pokazach motoryzacyjnych za każdym razem zaskoczy mnie czymś nowym. A uczestnicy to mega pozytywni ludzie, z taką samą zajawką jak moja.

Nic więc dziwnego, że organizacja eventów motoryzacyjnych to ulubione zawodowe zajęcie pana Marcina. A to widać, zwłaszcza w opiniach zadowolonych Organizatorów oraz Gości. Pokazy organizowane w Airport Hotel Okęcie zdecydowanie zapadają w pamięć, nie tylko ich uczestników, ale także samych pracowników obiektu. A jakie wydarzenie najbardziej zapadło w pamięć Marcinowi Glince?

Z organizowanych przeze mnie w Airport Hotel Okęcie wydarzeń motoryzacyjnych najbardziej zapadła mi w pamięć jedna z premier nowego modelu samochodu. A była to pierwsza premiera w Europie Środkowej. Trzy tygodnie tajemnicy. Brak możliwości robienia zdjęć. To jak zmieniała się Czekolada Cafè raz dziennie, gdzie stała zakryta konstrukcja z autem w środku. Pamiętam że Agencja Corse, zbudowała wtedy w 100% mobilny BOX. Na czym to polegało? Auto stało w rogu w małej Klatce. Punkt 16.00 kotary zasłaniały Czekolada Cafè, po piętnastu minutach klatka była wielkości całej Restauracji, a w środku stało Auto. Mogli je oczywiście oglądać tylko zaproszeni goście. Codziennie 50 nowych twarzy i tak przez trzy tygodnie.

I choć na razie pokazów motoryzacyjnych jest organizowanych mniej, niż innych eventów, przy podejściu do tematu z profesjonalizmem i pasją, ma szanse się to zmienić.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/