Jak zorganizować idealne przyjęcie komunijne?

Idealne przyjęcie komunijne

Organizację przyjęcia komunijnego warto zacząć od znalezienia miejsca, w którym ma się odbyć. Musi być ono przede wszystkim w takiej lokalizacji, aby można do niego łatwo dotrzeć. Trzeba też pamiętać, że oprócz stołów dla gości, na sali musi się znaleźć miejsce na dekoracje. W związku z tym, przed dokonaniem rezerwacji, warto zweryfikować, czy sala jest wystarczająco duża i czy można ją w razie potrzeby dostosować do indywidualnych potrzeb. Komunie odbywają się najczęściej w maju, ewentualnie na początku czerwca, dlatego popyt na rezerwacje jest spory. Dobrze więc pomyśleć o tym dużo wcześniej.

Kolejnym ważnym aspektem jest wystrój i elegancja miejsca. Przyjęcie komunijne to wydarzenie rodzinne, zatem warto zadbać o to, aby sala była pięknie udekorowana. W tym kontekście istotną sprawą jest zwrócenie uwagi na styl wnętrza, a także na dekoracje, które są w ofercie danego miejsca. Na pewno dobrym wyborem będą obiekty, które oferują indywidualne dekoracje sali zgodnie z wymaganiami klienta.

Jedzenie to kluczowy element każdego przyjęcia, dlatego też ogromne znaczenie ma oferta menu. W przypadku przyjęcia komunijnego, powinno być dostosowane do gustu i preferencji zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Gwarancja udanego przyjęcia

Jeśli wybrany lokal spełnia wszystkie powyższe kryteria, można powiedzieć, że osiągnęliśmy już połowę sukcesu. Drugą połową jest bowiem odpowiednia organizacja przyjęcia, która pozwoli wykorzystać dostępne możliwości.

To zadanie warto powierzyć doświadczonym ekspertom. Takim jak specjaliści z Działu Sprzedaży Airport Hotel Okęcie. Zwłaszcza, że to obiekt, który spełnia wszystkie punkty miejsca idealnego na organizację przyjęcia komunijnego.

Dyrektor Gastronomii Airport Hotel Okęcie Marcin Panek tak mówi o ofercie przyjęć komunijnych:

Na tle innych obiektów wyróżnia nas przede wszystkim personalne podejście oraz indywidualna opieka nad każdym Gościem. Organizujemy przyjęcia komunijne od samego początku istnienia hotelu, czyli już od ponad 21 lat. Mamy na koncie ponad 600 zadowolonych Gości, którzy zdecydowali się na wybór naszego obiektu na przyjęcie. Lata doświadczenia sprawiły, że mamy świadomość tego, czego oczekują rodzice, organizując przyjęcie komunijne. Dzięki temu potrafimy reagować na ich potrzeby na każdym etapie organizacji przyjęcia.

Co istotne, Airport Hotel Okęcie ma duży parking, co ułatwia organizację przyjęcia dla większej liczby osób.

Posiada eleganckie sale bankietowe oraz różne opcje menu, które można dopasować do indywidualnych potrzeb. W ofercie komunijnej znajdują się między innymi:

- konsultacja i profesjonalna pomoc w organizacji przyjęcia,

- wyśmienite menu skomponowane pod okiem znanych z wysokich wymagań i ogromnej pasji do sztuki kulinarnej Mistrzów Kuchni Airport Hotel Okęcie,

- bezalkoholowy i alkoholowy open bar,

- dekoracje kwiatowe na stołach i bufetach

- możliwość przygotowania innych aranżacji,

- możliwość wyświetlania filmów i zdjęć na ekranach podczas imprezy,

- dostęp do tarasu na 7. piętrze z widokiem na lotnisko i Warszawę, który jest idealnym miejscem do wykonania pamiątkowej sesji zdjęciowej,

- bezpłatny parking dla uczestników przyjęcia.

Co więcej, do menu można dołączyć prawdziwe czekoladowe dzieła sztuki z Czekolada Cafe. Trufle, praliny, desery, musy, czy wyjątkowy tort komunijny zachwycą wszystkich gości, zarówno wizualnie, jak i smakowo.

Tak o tych cukierniczych arcydziełach mówi Alan Pasierb, Szef Cukierni Czekolada Café:

Słodkości związane z komunią świętą w Polsce od dawna mają na celu podkreślenie i uczczenie ważności tego wydarzenia. Pomysł na wyjątkowe, oryginalne torty nie jest już nowością. Bieg czasu przekształcił tradycyjne wypieki w bardziej indywidualne pomysły i kompozycje smakowe. Stworzona przeze mnie oferta tortów komunijnych w Czekolada Café wyróżnia się przede wszystkim designem oraz smakiem. Torty artystyczne - bo tak je nazywam, zazwyczaj ozdabiane są jadalnymi ornamentami religijnymi. Ciasta wyróżniają się zawsze spersonalizowanymi dodatkami i dekoracją, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi i unikatowymi. Przed przystąpieniem do prac z każdym Naszym Gościem ustalamy smak, kształt, oraz wielkość tortu. Wraz z Zespołem do każdej produkcji tortu wkładamy całe nasze serca, aby jak najbardziej spełnić oczekiwania Klienta i móc stworzyć wyjątkowe arcydzieła.

Podsumowując, organizacja przyjęcia komunijnego to nie lada wyzwanie, dlatego warto zaufać profesjonalistom z Airport Hotel Okęcie. Eleganckie sale bankietowe, wysokiej jakości jedzenie oraz słodkości będące jadalnymi dziełami sztuki, to tylko niektóre z atutów oferty hotelowej. Dodatkowo, dogodna lokalizacja oraz pomoc w organizacji dodatkowych atrakcji, sprawiają, że przyjęcie komunijne w Airport Hotel Okęcie to gwarancja udanego i niezapomnianego wydarzenia dla całej rodziny. Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie https://airporthotel.pl/uroczystosci/przyjecie-komunijne-warszawa-okecie.

