Hotel czy restauracja zdecydowanie należą do miejsc, które powinny kojarzyć się Gościom z pięknym zapachem i czystością, a tym samym zachęcać do powrotu. Wdrożenie odpowiedniej procedury aromatyzacji powinno być jednym z priorytetów. Nie zawsze jest to łatwe, więc warto zaufać profesjonalistom w tej dziedzinie.

Dlaczego warto używać profesjonalnych odświeżaczy powietrza? Jak wybrać te najbardziej odpowiednie dla siebie? Na co należy zwrócić uwagę? Jakie kwestie są ważne? Eksperci z firmy Clinex podpowiadają.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO RODZAJU ODŚWIEŻACZA POWIETRZA

W ofercie dostępne są odświeżacze powietrza w przeróżnych formach. Mamy więc klasyczne preparaty z rozpylaczem, patyczki zapachowe, neutralizatory, produkty antyalergiczne czy koncentraty. Różne miejsca w hotelu czy restauracji mają swoje specyficzne wymagania i rodzaj odświeżacza należy do nich dostosować. Na przykład w łazience najlepiej sprawdzi się gotowy do użycia odświeżacz powietrza Clinex Air Lemon Soda. Wystarczy rozpylić go za muszlą klozetową albo pisuarem na koniec sprzątania.

PIĘKNY ZAPACH NA DŁUŻSZY CZAS

Używanie profesjonalnych produktów odświeżających powietrze ma swoje ogromne zalety. Nie dość, że doskonale radzą sobie one z doraźnymi sytuacjami, to dzięki swojej specjalnej formule potrafią uwalniać zapach nawet do kilku dni po ich zastosowaniu. Szczególnie polecany jest skoncentrowany odświeżacz powietrza Clinex Scent w jednej z wielu pięknych nut zapachowych.

GDY GOŚCIMY ZWIERZĘTA ALBO… PALACZY

Brzmi znajomo? Miło jest gościć czworonożnych przyjaciół. Trochę mniej osoby, którym zdarzy się zapalić papierosa przy oknie w pokoju. Jednak oba przypadki łączy jedno – pozostawiają po sobie nieprzyjemne zapachy, których trzeba się pozbyć do czasu pobytu kolejnych gości. Z pomocą przychodzi tu profesjonalny neutralizator powietrza Clinex Eko+ Protect Odour Killer, który perfekcyjnie poradzi sobie z przykrymi zapachami zwierzęcymi, ale też smrodem dymu papierosowego.

JAKI ZAPACH WYBRAĆ?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, tu każdy musi zdecydować sam. Niezaprzeczalne jest jedno – na pewno można dokonać najlepszego wyboru z pełnej palety dostępnych nut zapachowych. Świeża bryza, magiczna noc, paryski wdzięk czy nuta relaksu – brzmi dobrze? A to tylko kilka z wielu opcji zapachowych odświeżaczy Clinex. Więcej na temat aromamarketingu znajdziesz w artykule.

ALERGICY NA POKŁADZIE

Nie ma problemu. W ofercie dostępne są odświeżacze powietrza, które nie posiadają w składzie żadnych alergenów. Nie ujmuje im to jednak skuteczności, a do tego są bardzo wydajne. Warto przyjrzeć się gotowemu do użycia Clinex Air Orientalny albo Świeża Bryza.

Zalety używania profesjonalnych odświeżaczy powietrza są niepodważalne. Radzimy, aby nie zwlekać dłużej z zakupem i zaufać profesjonalistom w tej dziedzinie. Nareszcie będzie można odetchnąć świeżym powietrzem!