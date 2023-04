Czym są wskaźniki hotelowe USALI i po co się je oblicza?

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry). To system dedykowany hotelom i innym obiektom noclegowym, pozwalający ustandaryzować i zapewnić porównywalność wskaźników operacyjnych. Mówiąc prościej – dzięki systemowi i jego wskaźnikom jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać obiektem poprzez wykorzystanie właściwej dla branży informacji zarządczej. Jednym słowem USALI to system analiz biznesowych (Business Intelligence) dedykowany przemysłowi hotelarskiemu.

W ramach tego systemu oblicza się wskaźniki, które ukazują funkcjonowanie hotelu w liczbach. Należą do nich między innymi:

GOP, czyli wartość zysku operacyjnego brutto,

NOI, czyli dochód operacyjny netto,

RevPar, czyli przychód na dostępny pokój,

GopPar, czyli zysk operacyjny brutto na dostępny pokój (to rozbudowana wersja RevParu, biorąca pod uwagę także koszty),

Po co jednak obliczać to wszystko?

Dzięki stałemu analizowaniu wskaźników możliwe jest śledzenie odchyleń wpływających na rentowność obiektu, czy strukturę jego kosztów. A to daje możliwość szybkiego diagnozowania problemów i wprowadzania programów naprawczych.

Obliczanie wskaźników hotelowych USALI w praktyce

Spora część dostępnych na rynku systemów PMS oferuje automatyczne obliczanie wybranych wskaźników, jednak często okazuje się, że wyciągnięte z nich dane nie do końca pokrywają się z rzeczywistością. Skutkuje to długimi godzinami spędzonymi nad weryfikacją danych i, nie ma co ukrywać, frustracją osób za to odpowiedzialnych. Jednak nie zawsze musi tak być.

Istnieje system PMS, który od początku projektowany był z wizją przygotowania go pod wykorzystanie danych w USALI. Pod precyzyjne alokowanie transakcji finansowych tak, by mechanizm USALI był w pełni funkcjonalny. By posługiwał się realnymi danymi, a nie uśrednionym, bądź wyliczanym rozdzielnikiem.

To hotellion od PMS Labs. Jak działa? Przede wszystkim zna i rozumie system USALI. Jest w stanie przesyłać do księgowości tak przygotowane zestawy danych, by księgowość zarządczo-analityczna operowała na precyzyjnych danych pochodzących bezpośrednio z systemu hotelowego, a nie posługiwała się rozdzielnikami.

Wskaźniki USALI wyliczane są z wyjątkową dokładnością, a zarządzający obiektem ma pełen obraz jego działania.

