Mycie okien bez smug

Nie da się ukryć, że mycie okien, podobnie jak czyszczenie luster, niejednokrotnie przyprawia pracowników działu housekeepingu o szybsze bicie serca. Często bowiem poświęcają wiele czasu na to, aby okna i lustra wyglądały idealnie, bez ani jednej smugi. A to wcale nie jest takie łatwe. Ale, czy na pewno?

Mycie okien – szybko i efektywnie

Mycie okien samo w sobie nie jest zajęciem skomplikowanym. Ot, wystarczy płyn, woda i ściereczka albo ściągaczka. Najwięcej problemów pojawia się jednak już na sam koniec, kiedy mimo dokładnego polerowania, na szybach nadal pozostają gdzieniegdzie nieestetyczne smugi.

Istnieje wiele „domowych” sposobów na radzenie sobie ze smugami po myciu okien. Od mycia wodą z octem, po przecieranie ich zwykłą gazetą. Być może są one nawet skuteczne w domowych warunkach (ile osób tyle opinii na ten temat), jednak w przypadku sprzątania w obiekcie hotelowym zdecydowanie się nie sprawdzają. Ocet wydziela nieprzyjemny zapach, a przecieranie okien gazetą jest bardzo czasochłonne (pomijając już fakt, że można w ten sposób porysować szklane powierzchnie).

Producenci środków czystości mają na to rozwiązanie! Profesjonalne płyny do mycia szyb są przede wszystkim skuteczniejsze, prostsze w użyciu i nie niszczą czyszczonych powierzchni. Dobrym przykładem jest tu Clinex Glass, przeznaczony do mycia powierzchni szklanych, emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Nie wymaga wstępnego mycia szyb, ponieważ z łatwością usuwa typowe zabrudzenia. Co więcej, wzbogacony jest o dodatki zabezpieczające czyszczone powierzchnie przed szybkim osadzaniem się zabrudzeń oraz kurzu. No i najważniejsze – nie pozostawia ani smug, ani zacieków. Dzięki temu sprzątanie jest szybkie i efektywne.

A co z trudniejszymi zabrudzeniami?

No dobrze, wiemy już jakich preparatów użyć do standardowego mycia okien, co jednak jeśli mamy do czynienia z większymi i trudniejszymi do usunięcia zabrudzeniami? Tu pomoże inny superbohater środków czyszczących – Clinex Profit Glass. To super koncentrat przeznaczony do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Co ważne, łatwo się rozprowadza i szybko wysycha, nie pozostawiając smug. Ma także formułę wzbogaconą o środki antystatyczne, dzięki czemu zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Z profesjonalnymi środkami czystości hotelowe okna błyszczą czystością bez smug, a dział housekeepingu nie musi poświęcać na to wielu godzin pracy.