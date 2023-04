Na co zwrócić uwagę wybierając hotel na wesele?

Dlaczego warto zorganizować wesele w hotelu?

Można by pomyśleć, że na zorganizowanie wesela wystarczy mieć jedynie odpowiednią salę. Jednak kiedy nasi goście pochodzą z różnych stron kraju, czy świata, trzeba także pomyśleć o tym, gdzie będą mogli przenocować. W końcu nie będą jechać dziesiątek, czy setek kilometrów po to, żeby świętować chwilę z parą młodą i zaraz wracać do domu. A zakwaterowanie ich w tym samym miejscu, w którym odbywać się będzie przyjęcie jest bardzo wygodne.

Co więcej, hotele posiadają doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju przyjęć i bankietów, w tym także wesel. Zatrudniają profesjonalny personel, który ma już doświadczenie w organizacji oraz obsłudze różnorodnych przyjęć, wiedzą więc, na do należy zwrócić uwagę podczas planowania, aby sama uroczystość przebiegała bez żadnych zakłóceń.

Oferują również swoim Gościom różnorodne udogodnienia, takie jak baseny, spa czy sale fitness, z których Goście weselni mogą skorzystać przed i po uroczystości weselnej.

Jak wybrać idealne miejsce na wesele?

To pytanie zaprząta głowę wielu organizatorom przyjęć weselnych. W końcu chcą, aby zarówno ich goście, jak i para młoda bawili się doskonale i zapamiętali ten wyjątkowy dzień na lata. Na co więc warto zwrócić uwagę?

Po pierwsze – lokalizacja. Hotel powinien być położony tak, aby goście nie mieli problemu z dotarciem na miejsce, nawet jeśli nie znają dobrze topografii okolicy. Ważne też, aby można było do niego dotrzeć nie tylko samochodem, ale także innymi środkami transportu. Należy również zwrócić uwagę na to, aby przy obiekcie znajdował się parking, który pomieści auta wszystkich zaproszonych gości, tak aby nikt nie czuł się pominięty, musząc szukać miejsca parkingowego gdzieś dalej. Idealnie, gdyby goście nie musieli też za niego płacić.

Równie istotną sprawą są miejsca noclegowe. W końcu to jeden z głównych powodów wybrania hotelu jako miejsca organizacji przyjęcia weselnego. Obiekt powinien pomieścić wszystkie zaproszone osoby, dla których przewidziany jest nocleg, a także oferować możliwość zróżnicowanej konfiguracji gości w pokojach. Niektórzy przyjeżdżają bowiem sami, inni z osobą towarzyszącą, a jeszcze inni całymi rodzinami.

Jakość obsługi i menu to kolejne ważne przy doborze odpowiedniego miejsca kwestie. Warto poświęcić chwilę na to, aby sprawdzić opinie o rozważanych obiektach dotyczące zarówno jakości oferowanego jedzenia, jak i obsługi. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wybraliśmy odpowiednie miejsce na to jedno z najważniejszych w życiu wydarzeń.

Wszystkie powyższe punkty są niezwykle istotne w doborze odpowiedniego miejsca na zorganizowanie przyjęcia weselnego, jest jednak jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę – wsparcie profesjonalistów. W hotelach posiadających bogatą ofertę konferencyjno – bankietową możemy mieć pewność, że trafimy na doświadczonych specjalistów organizacji eventów.

Dobrym przykładem tego typu obiektu jest Airport Hotel Okęcie. Oferuje organizację przyjęć weselnych zarówno tych kameralnych, jak i tych dużych. Goście mają do dyspozycji trzy sale weselne, w tym Salę Galaxy mieszczącą aż 360 osób, a także Aviator Bar & Longue. A na drugi dzień idealne miejsce na grilla - taras na 7. piętrze

Ma także rozbudowaną ofertę menu weselnego, skomponowanego przez doświadczonych Szefów Kuchni, a także wysoką jakość obsługi, potwierdzoną opiniami gości. A Para Młoda zostaje zakwaterowana w Ekskluzywnym Apartamencie.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/