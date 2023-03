Jak przygotować hotel lub restaurację na święta wielkanocne?

Święta Wielkanocne to jedna z najważniejszych okazji w roku do rodzinnych spotkań. W coraz większej ilości przypadków funkcję domu gościnnego przejmuje hotel. Wielu Gości przyzwyczaiło się już do spędzania Świąt poza stałym miejscem zamieszkania i zaprasza całe swoje rodziny na wspólny wyjazd. Skoro okazja jest wyjątkowa – to i miejsce musi spełnić najwyższe normy jakości. Tym bardziej że takie świąteczne pobyty nie należą do najtańszych. Dlatego też każdy oczekuje doskonałych warunków pobytu, w tym idealnej czystości. Takiej, jaką zapewniłby swoim Gościom we własnym domu. Hotel musi się więc dobrze przygotować, aby spełnić wymagania przyjezdnych.