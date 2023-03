Czystość w hotelowym SPA

Hotelowe SPA to miejsce, w którym Goście oczekują relaksu, wypoczynku oraz odpowiedniego klimatu. Podczas zabiegów ich skóra ma bezpośrednią styczność z narzędziami i powierzchniami w gabinecie. Dlatego też środki dezynfekujące to konieczny asortyment.

Podobnie jak w przypadku kuchni, strefy SPA także podlegają przepisom dotyczącym zachowania czystości. Główny nadzór nad nimi prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast nadzorem bieżącym i interwencyjnym zajmuje się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Ma ona prawo przeprowadzać zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane kontrole.

Wszelkie obowiązki związane z zachowaniem czystości w tego typu obiektach wynikają z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151).

Ze względu na zdrowie Gości korzystających ze strefy SPA oraz wymogi prawne, niezbędne jest regularne czyszczenie i dezynfekcja sprzętów oraz wszystkich pomieszczeń. Co więcej, pracownicy powinni być przeszkoleni z procedur higieniczno – dezynfekcyjnych i bezwzględnie się do nich stosować. Istotne jest także, aby urządzenia, sprzęt, czy narzędzia były nie tylko myte, ale i dezynfekowane po każdym użyciu.

Ważne jest, aby procesy dezynfekcji przeprowadzane były z użyciem odpowiednich do tego środków, przeznaczonych odpowiednio do:

narzędzi ostrych,

powierzchni,

rąk oraz skóry,

urządzeń sanitarnych.

Takie środki powinny mieć aktualne terminy ważności i być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. W przypadku przygotowywania roztworów roboczych w opakowaniach zastępczych powinna zostać na nich umieszczona odpowiednia informacja zawierająca nazwę środka, datę sporządzenia oraz nazwisko osoby, która go przygotowała.

Jak dobrać odpowiednie środki dezynfekujące do SPA?

Po każdym zabiegu gabinet powinien być porządnie sprzątany oraz dezynfekowany. Wiąże się to z dodatkowym czasem poświęcanym przez pracowników w ramach wykonywania zabiegów. Warto więc zaopatrzyć ich w środki, dzięki którym przygotowywanie gabinetów nie będzie dla nich zbyt czasochłonne. Powinny one mieć mocne działanie dezynfekujące, jednak jednocześnie być bezpieczne.

Przy silnych płynach o działaniu biobójczym należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926, z późn. zm.) znajdował się on w wykazie produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomendowane pordukty do dezynfekcji w obszarze branży beauty to alkoholowy płyn Clinex DezoClinic oraz bezalkoholowy preparat Clinex DezoMed .

Dezynfekcja rąk o egzotycznym zapachu kokosa

Poza zachowaniem higienicznej czystości powierzchni równie istotna jest higiena rąk. Przy wyborze odpowiedniego środka, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego właściwości dezynfekujące, ale także na to, jak wpływa na kondycję skóry. Nie powinien jej w żaden sposób wysuszać, czy pozostawiać po sobie wrażenia lepkości. Takim środkiem jest Clinex DEZOSept, który dzięki zawartości substancji pielęgnujących nie wysusza skóry, nie pozostawia uczucia lepkości i co więcej, ma przyjemny zapach mleczka kokosowego.