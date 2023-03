Ludzie, których na co dzień nie widać w hotelu

Niewidoczny bohater hotelu

Jednym z takich niewidocznych bohaterów jest Szef Działu Technicznego Airport Hotel Okęcie – Artur Warzyński. To on jest odpowiedzialny za stan techniczny całego obiektu, wszystkich jego urządzeń oraz pomieszczeń. Jak to się stało, że związał się z Airport Hotel Okęcie? Czym się zajmuje i jak wygląda jego codzienna praca? Zadaliśmy mu to i kilka innych pytań.

Jak wyglądały początki Pana współpracy z hotelem?

Pierwszy raz w hotelu pojawiłem się drugiego stycznia 2020 roku jako pracownik firmy Deli Lampex, która była wykonawcą instalacji elektrycznych w obecnym Airport Hotel Okęcie. A już we wrześniu tego samego roku zaproponowano mi rozpoczęcie pracy na stanowisku konserwatora w Hotelu. Początki nie były łatwe. Dostałem pod opiekę techniczną cały budynek ze wszystkimi urządzeniami oraz infrastrukturą. Z wykształcenia jestem technikiem elektrykiem, więc o pozostałych branżach nie wiedziałem zbyt dużo, ale szybko nadrobiłem braki.

Co sprawiło, że został Pan w hotelu?

Mimo nie najłatwiejszych początków, praca zaczęła dawać mi coraz więcej satysfakcji. Każdego dnia uczyłem się nowych rzeczy, nawiązywałem znajomości i kontakty z firmami serwisowymi współpracującymi i uczestniczącymi w budowie Hotelu. To było bardzo ciekawe i rozwojowe.

Czym dokładnie się Pan zajmuje?

Jako Szef Działu Technicznego mam na głowie wiele rzeczy. Zajmuję się wszystkim, co jest w hotelu - od najdrobniejszych napraw, po duże zaplanowane remonty. Dbam o to, aby budynek miał wykonywane wszystkie obowiązkowe przeglądy okresowe, a także planuję pracę podległego zespołu techników hotelowych.

Czy staż pracy w hotelu ułatwia Panu pracę?

Zdaję sobie sprawę, że wieloletni pracownik to dla firmy zarówno skarb, jak i wyzwanie. Poza tym, że jest to osoba zaufana, skuteczna i perfekcyjnie zna firmę, to jest to też pracownik, którego trudniej motywować i odpowiadać na jego oczekiwania. Airport Hotel Okęcie jednak stawia czoła temu wyzwaniu. Jest lojalnym pracodawcą, gdzie doceniane są wysiłki i indywidualne sukcesy. Dzięki temu miałem możliwość rozwoju i dziś jako Szef Działu Technicznego mogę pochwalić się lojalnym oraz zgranym zespołem fachowców.

Uważam, że wieloletni staż znacznie ułatwia mi pracę. Doskonale znam organizację, a także każdy zakamarek hotelu i jego funkcjonowanie. Przez lata poznałem tu wielu wspaniałych ludzi, z niektórymi nawet nawiązałem silne przyjaźnie. Poza mną jest tu duża część zespołu pracująca od lat, dzięki czemu mamy do siebie pełne zaufanie i potrafimy rozwiązać każdy problem.

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?

Zawsze szukam sposobów na stawianie sobie wyzwań i osiąganie wyżyn w moim rozwoju zawodowym, a praca na obecnym stanowisku jest w stanie mi to zapewnić.

Ważna jest także atmosfera w pracy, ponieważ spędzamy tam bardzo dużą część swojego życia. Mam to szczęście, że w naszej firmie panuje atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, wobec tego praca staje się przyjemnością. Poza tym Zarząd Airport Hotel Okęcie potrafi słuchać potrzeb pracowników i jest pracodawcą stabilnym oraz wypłacalnym, co jest bardzo ważne w obecnych niepewnych czasach.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/