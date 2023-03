Czyszczenie łazienki w hotelu – prysznic, wanna, umywalka

Rzeczą oczywistą jest, że Gość oczekuje od nas maksymalnej czystości. Dlatego też czyszczenie łazienki w hotelu należy wykonywać według określonego planu. Zajmując się każdą powierzchnią po kolei i nie zapominając o ani jednym miejscu. Jest to szczególnie ważne w łazience, która powinna być symbolem czystości. Przejdźmy po kolei przez wszystkie newralgiczne punkty tego pomieszczenia.

Po pierwsze – kabina prysznicowa, wanna i umywalka. Należy zwrócić tu uwagę na trzy punkty – powierzchnie glazurowane, szyby oraz armatura. Do czyszczenia całej kabiny czy też wanny doskonale nada się ekologiczny preparat do mycia sanitariatów Clinex – Green Sanit. Skutecznie usuwa typowe zabrudzenia, osady, rdzawe naloty czy resztki mydła. Ponadto szybko wysycha, a dzięki zawartym w formule polimerom chroni powierzchnie przed kolejnymi zabrudzeniami. Do uzupełnienia efektu lśniących szyb doskonale nada się ekologiczny preparat Clinex Green Glass, który nie pozostawia efektu wyschniętych kropli wody oraz smug i zacieków.

Czyszczenie łazienki w hotelu – toaleta

Następnie należy zająć się muszlami klozetowymi, pisuarami i bidetami. Tutaj częstym problemem są: pojawianie się nieestetycznie wyglądających smug oraz nieprzyjemne zapachy. Tu ważną rolę odgrywa systematyczność i regularność czyszczenia. Przy codziennej pielęgnacji doskonale sprawdzi się skuteczny i niezawodny superkoncentrat Clinex Profit Sanit, który skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, a przy tym nie pozostawia smug i zacieków oraz przyjemnie pachnie. Do czyszczenia mocniejszych zabrudzeń doskonały będzie silny preparat Clinex W3 Forte, który poradzi sobie z rdzą, kamieniem wodnym, osadami wapiennymi oraz resztkami mydła i likwiduje przykre zapachy urynowe. Wisienką na torcie będzie użycie skoncentrowanego odświeżacza powietrza Clinex Scent w jednej z wielu pięknych nut zapachowych. Wystarczy rozpylić go za muszlą klozetową albo pisuarem po uprzednim ich umyciu.

Powierzchnie szklane i lustra

W następnej kolejności myjemy lustra. W łazience warto zwrócić uwagę na fakt zaparowywania szyb. Dlatego też doskonałym rozwiązaniem będzie użycie nanopreparatu Clinex Nano Protect Glass, który usuwa trudne zabrudzenia, pozostawiając krystaliczny połysk, a dzięki zastosowaniu nanokomponentu zmniejsza stopień osadzania się pary wodnej i pozostawia powierzchnię czystą na dłużej.

Podłogi w łazience

Na koniec podłoga. Po zamieceniu czy odkurzeniu (co jest bardzo ważne – z łazienki muszą zniknąć wszystkie włosy po poprzednikach!) użyjmy ekologicznego preparatu do mycia podłóg Clinex Green Floor. Jest on bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i bardzo wydajny, ale posiada także szereg ważnych dla łazienkowych podłóg zalet. Przede wszystkim szybko odparowuje, a przy tym nie zostawia smug oraz zacieków. Dodatkowo zawarte w preparacie składniki opóźniają proces osadzania się brudu. Umyte nim powierzchnie mają delikatny połysk, a w powietrzu długo utrzymuje się przyjemny zapach.

Podsumowanie

Jak widać, przy wykorzystaniu odpowiedniej procedury i właściwych środków sprzątających, czyszczenie łazienki nie jest wcale takie trudne. Wręcz przeciwnie – systematyczne stosowanie określonych zasad sprawia, że staje się łatwe i przyjemne. Więcej na temat utrzymania czytsości w sanitariatach, znajdziesz w artykule z cyklu ClinexEDU – Kompendium wiedzy o sanitariatach.