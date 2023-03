Koncentraty, prosty sposób na oszczędność

Gdzie szukać oszczędności prowadząc hotel?

Planując optymalizację wydatków generowanych w dziale housekeepingu, należy pamiętać, jak ważną rolę on spełnia. Musi on zapewnić profesjonalne przygotowanie pokoi dla Gości oraz dbanie o „powierzchnie wspólne”, takie jak lobby czy korytarze. Czystość to jeden z podstawowych warunków, jakie musi zapewnić obiekt noclegowy chcący zadbać o swoją dobrą reputację i spełnić wymagania goszczących w nim osób. Sprzątanie pociąga więc za sobą konieczność używania dobrych, profesjonalnych i specjalistycznych środków. Z jednej strony nie należy na tym oszczędzać, ale z drugiej – można. W jaki sposób? Produkty do sprzątania takie jak płyny, spraye, żele, pasty czy mleczka zużywają się zazwyczaj bardzo szybko. Co więc można by było zrobić w tym aspekcie? Najlepszym sposobem na optymalizację kosztów w tym obszarze jest stosowanie profesjonalnych koncentratów dedykowanych branży HoReCa. Koncentraty to prosty sposób na oszczędność. Pozwalają one ograniczyć zużycie materiału, jednocześnie zapewniając zadowalający efekt sprzątania.

Koncentraty – sposób na oszczędność

Koncentraty posiadają dużo większą wydajność niż klasyczne środki do czyszczenia. Stosowane prawidłowo wystarczają na dłużej, a jednocześnie są równie skuteczne. Mocne koncentraty, które występują w chemii profesjonalnej, pozwalają usunąć nawet stare, uciążliwe zabrudzenia. Koncentrat możemy rozcieńczać w różnym stopniu, w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzenia, co z kolei wpływa na ekonomiczny aspekt używania profesjonalnych środków. Czym należy się kierować, wybierając konkretne preparaty? Trzeba postawić na profesjonalizm i doświadczenie. Dlatego też warto przyjrzeć się koncentratom firmy Clinex, które dedykowane są użytkownikom z branży hotelarskiej.

Kalkulator wydajności – koncentraty

Na stronie Clinex, pod większością produktów, znjaduje się kalkulator wydajności. Narzędzie to szacuje średni koszt zużycia w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz przelicza wydajność koncentratów. Na przykładzie produktu Clinex Profit Floor, biorąc pod uwagę nisko stopień zabrudzenia (mycie codzienne). Z 1L superkoncentratu możemy uzyskać aż 1000 litrów roztworu roboczego, czyli aż 5000 litrów z opakowania 5L.

Zobacz jak w praktyce działa kalkulator: https://www.youtube.com/watch?v=zC1n7XN-ni4

Moc superkoncentratów

„Przy czyszczeniu łazienki dobrym partnerem będzie Clinex Profit Sanit – super skoncentrowany i delikatny preparat myjący na bazie kwasu cytrynowego do codziennego mycia sanitariatów. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, w tym elementów emaliowanych, akrylowych, chromowanych, niklowanych, plastikowych. Skutecznie usuwa typowe, napotykane w sanitariatach zabrudzenia i osady, np. resztki mydła. Tworzy na czyszczonych powierzchniach warstwę ochronną, zapobiegającą odkładaniu się brudu. Pozostawia połysk oraz delikatny zapach”. – doradza specjalista z firmy Clinex.

Kolejnym przykładem superkoncetratu jest preparat Clinex Profit Floor . Przeznaczony do mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych posadzek . Posiada doskonałe właściwości czyszczące i nabłyszczające. Pozostawia przyjemny i długo utrzymujący się zapach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych dodatków zabezpieczających oraz antystatycznych, opóźnia efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwia proces kolejnego mycia. Na stronie Clinex pod produktami serii Profit znajduje się praktyczny kalkulator wydajności danego produktu, w zależności od stopnia zabrudzenia.

A co poza produktami utrzymania czystości?

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na profesjonalne środki z innych serii. Do dezynfekcji wszystkich powierzchni wodoodpornych, takich jak poręcze, klamki, włączniki świateł, lada recepcji czy przyciski w windach, co jest nadal bardzo ważne ze względu na panującą do niedawna i dotąd obserwowaną sytuację epidemiologiczną, doskonale nada się koncentrat płynu Clinex DEZOfast.

Innym przykładem może być wysoko skoncentrowany odświeżacz powietrza Clinex Scent dostępny w wielu liniach zapachowych. Pamiętajmy, jak bardzo ważny jest zapach otaczający naszych Gości. Nie można zaniedbać tej kwestii, a profesjonalne odświeżacze pomogą nam budować pozytywne wrażenia i zdobywać dobre opinie na temat hotelu.