Hotel w chmurze. Zarządzaj obiektem skąd chcesz

Zarządzanie obiektem zdalnie.

Na szczęście managerowie nie muszą już spędzać w obiekcie kilkunastu godzin dziennie ani tym bardziej znać na pamięć wszystkich danych o tym, co się w nim obecnie dzieje. A to wszystko, dzięki hotelowi w chmurze systemu hotellion od PMS Labs. Jak to działa?

System hotellionWeb pozwala na bieżąco, za pomocą aplikacji na telefonie, śledzić podstawowe parametry statystyczne i finansowe dotyczące obiektu. Aplikacja daje także dostęp do raportów oraz zestawień, które generuje do łatwego w obsłudze mobilnej pliku pdf. Obłożenie, średnia cena, dostępność sal, czy planowane imprezy – to wszystko jest w zasięgu zaledwie kilku kliknięć z dowolnego miejsca na Ziemi.

Co więcej, aplikacja mobilna daje także możliwość bezpośredniego kontaktu z personelem w obiekcie. Dzięki temu manager może wydawać polecenia, odpowiadać na adresowane notatki, bądź podejmować decyzje w odpowiedzi na zadania, jakie wystawia system.

Jednym słowem – może zarządzać obiektem, nie będąc w nim fizycznie.

Chmura nie tylko dla managera.

Czy hotel w chmurze to rozwiązanie ułatwiające pracę tylko osobom zarządzającym obiektem? Absolutnie nie! PMS Labs nie byłby sobą, gdyby dane rozwiązanie nie ułatwiało pracy większej liczbie pracowników. Hotellion daje sporo możliwości wszystkim działom hotelu.

System hotellionWeb wyposażony jest w moduł HSK, dzięki czemu służba pięter otrzymuje sprawne narzędzie do komunikacji z recepcją i nie tylko. Umożliwia on szybszą i sprawniejszą komunikację pomiędzy służbami sprzątającymi a pozostałymi służbami w hotelu. Określenie statusu pokoju po jego posprzątaniu, podanie produktów wykorzystanych przez Gościa z minibaru, dodanie prośby Gościa o dodatkowy sprzęt bądź wyposażenie, czy zgłoszenie usterki z aplikacją zajmuje zaledwie kilka minut. Bez zbędnego biegania do recepcji, czy dzwonienia, żeby przekazać informacje telefonicznie. Działa to także w drugą stronę – recepcja nie musi już szukać pokojowych, żeby przekazać informację o przedłużonych pobytach lub konieczności pilnego uprzątnięcia zwolnionego właśnie pokoju, na który czeka już kolejny Gość.

Aplikacja hotellionWeb posiada także moduł przygotowany specjalnie z myślą o służbach technicznych obiektu. Pozwala on technikom szybko i sprawnie sprawdzić, gdzie zgłoszone zostały usterki, na czym polegają, czy pokój jest zajęty, czy już się zwolnił, kiedy oczekiwany jest kolejny Gość w tym pokoju. A po dokonanej naprawie oznaczyć w systemie, że wszystko już działa, jak powinno.

Warto także zaznaczyć, że aplikacja posiada również funkcję zgłaszania rzeczy zaginionych. Dzięki temu żadne zgłoszenie od Gościa, który zostawił coś w pokoju, czy od pokojowej, która coś w pokoju znalazła, nie umknie i nie zostanie zapomniane.

Czy hotel w chmurze to rozwiązanie tylko dla pracowników obiektu?

W tym miejscu PMS Labs potwierdza swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie – jedno rozwiązanie daje maksimum możliwości. HotellionWeb wspiera bowiem także komunikację Gościa z obiektem. Co więcej, robi to w sposób przystępny.

Goście niechętnie dają się przekonać do instalowania na swoich telefonach dodatkowych aplikacji mobilnych. Boją się, że będą ich bombardować reklamami i innymi, niechcianymi wiadomościami. Dlatego hotellionWeb przyjął rozwiązanie niewymagające instalacji żadnego dodatkowego programu. Wystarczy, że Gość zaloguje się na stronie internetowej na dane przesłane w potwierdzeniu rezerwacji – moduł Gość nie jest aplikacją pobieraną na telefon, ale stroną www podobna do tych, które znamy z serwisów zakupowych, czy serwisów bankowych. Tylko po co miałby to robić?

Moduł Gość aplikacji mobilnej hotellionWeb pozwoli mu bowiem zarządzać swoją rezerwacją w obiekcie. Może w nim łatwo śledzić czas pozostały do rozpoczęcia pobytu, przeglądać swoją rezerwację i jej szczegóły, dokonywać zmian, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie, czy dokonywać rezerwacji usług dostępnych w obiekcie. Moduł ten pozwala także na podanie danych niezbędnych do zameldowania jeszcze przed przyjazdem, Gość może również otrzymać na telefon token, który zastąpi standardowy klucz, czy kartę-klucz do pokoju. To wszystko zaoszczędza czas spędzony przy recepcji zaraz po przyjeździe do hotelu. Możliwości, jakie daje hotellionWeb, nie kończą się jednak z chwilą zameldowania. W czasie pobytu Gość może korzystać z dodatkowych usług udostępnionych przez hotel: room service, dostarczenia do pokoju dodatkowych sprzętów, czy dokonania rezerwacji stolika w restauracji. A przed wyjazdem – uregulować należności i wymeldować się z obiektu bez bezpośredniego kontaktu z recepcją.

hotellion to nowoczesny system PMS pozwalający na najbardziej wydajne zarządzanie hotelem. PMS Labs, twórca hotelliona, od 27 lat specjalizuje się w zwiększaniu wydajności i wyzwalaniu potencjału firm i hoteli poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych, które usprawniają zarówno zarządzanie, jak i codzienną pracę szeregowych pracowników. Firma ma za sobą setki wdrożeń, a dla dziesiątek firm stale korzysta z usługi wsparcia. Lista firm, dla których PMS Labs pracuje, obejmuje znane na całym świecie marki. Wdrożenia oparte są tylko i wyłącznie na własnych rozwiązaniach oraz solidnych i doświadczonych partnerach, oferujących najlepsze rozwiązania na rynku. hotellion to profesjonalny program do zarządzania hotelem powstały na bazie doświadczeń menedżerów pracujących w najlepszych polskich hotelach. Więcej informacji na www.hotellion.pl lub pod nr telefonu +48 32 279 22 50.