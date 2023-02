Bezpieczny i zdrowy pracownik to zadowolony pracownik.

Przede wszystkim, należy mieć opracowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa użytkowania środków chemicznych służących do czyszczenia i sprzątania, a pracownicy powinni znać instrukcję ich obsługi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest to kwestia i często bagatelizuje ten etap. Nic bardziej mylnego. Stosując się do odpowiednich zasad, można uniknąć ryzyka wielu zagrożeń. I nie chodzi tu tylko o alergię. Mogą to być także podrażnienia czy oparzenia skóry. Należy zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak stosowanie odzieży ochronnej czy używanie tylko urządzeń w dobrym stanie technicznym. Niemniej ważne jest stosowanie odpowiednich środków, które są profesjonalne i dostosowane do czyszczenia konkretnych przedmiotów czy powierzchni.

Należy również pamiętać, że nadal żyjemy w dobie pandemii COVID-19, więc ciągle kluczową kwestią jest zachowanie odpowiednich procedur chroniących pracowników przed zarażeniem koronawirusem. Są to zarówno środki ochrony osobistej, jak maski czy rękawice, ale także odpowiednie preparaty do dezynfekcji rąk czy do czyszczenia powierzchni.

Przy doborze środków czyszczących należy zwrócić uwagę, czy producent dba o zdrowie użytkowników. Nasze zainteresowanie wzbudziła firma Clinex, która posiada znak „Safe for You I Safe for Earth” świadczący o obraniu przez nią kursu na bezpieczeństwo pracowników, ale także środowiska naturalnego. Daje to gwarancję bezpieczeństwa stosowania ich preparatów przez użytkowników. Czym przejawia się hasło „Safe for You”? Produkty Clinex to:

Bezpieczeństwo dla skóry – zawierają substancje chemiczne w ilości, która nie zagraża uszkadzaniu bariery lipidowej skóry,

Bezpieczeństwo dla dróg oddechowych – zawierają substancje chemiczne w ilości, która nie zagraża uszkadzaniu nabłonka układu oddechowego,

Brak mutagennych składników – pozbawione są substancji powodujących zmiany w komórkach organizmów oraz powodujących występowanie mutacji genetycznych,

Brak ryzyka spowodowania alergii wziewnej – zawierają substancje chemiczne w ilości, które nie wywołują alergii wziewnej.

Jakie produkty są najchętniej wybierane i stosowane przez firmy z branży HoReCa? „Do ręcznego mycia naczyń polecamy Clinex Hand Wash Balsam. Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie, ale przede wszystkim zawiera ekstrakt z aloesu i glicerynę, które skutecznie chronią i nawilżają skórę dłoni. Produkt jest testowany dermatologicznie i zauważyliśmy jego wysoką tolerancję przez skórę. Jego użytkownicy chwalą sobie brak właściwości drażniących i uczulających. Kompozycja zapachowa balsamu nie zawiera alergenów”. – mówi specjalista z firmy Clinex.

Podczas sprzątania pokoi, łazienek i powierzchni wspólnych najlepiej sprawdzą się:

Pianka do mycia szyb Clinex Glass Foam, która posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny,

która posiada Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk Clinex DEZOSept Plus, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo. Zawiera on glicerynę, dzięki czemu nie wysusza skóry dłoni,

który działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo. Zawiera on glicerynę, dzięki czemu nie wysusza skóry dłoni, Preparat do mycia sanitariatów i łazienek Clinex W3 Active Bio na bazie kwasu cytrynowego, który również posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

na bazie kwasu cytrynowego, który również posiada Produkty z linii Clinex Green z europejskim certyfikatem Ecolabel.

Jeśli używamy odpowiednich, profesjonalnych środków chemicznych przy jednoczesnym stosowaniu się do ogólnych zasad BHP, praca z produktami do sprzątania i czyszczenia staje się łatwa i bezpieczna. Ważne jest, aby zapobiegać, a nie leczyć.