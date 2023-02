Wirtualny spacer po hotelu – rozwiązanie dla segmentu MICE i nie tylko

Czy zdarzyło Ci się kiedyś przyjechać do hotelu, który w rzeczywistości wyglądał inaczej, niż go sobie wyobrażałeś, oglądając zdjęcia w internecie? Wiele osób odpowie - tak. I nie wynika to wcale ze złych praktyk, czy mocnego retuszu zdjęć, a z ludzkiej percepcji. Obrazy bowiem działają na nasze emocje oraz wyobraźnię, zatem zapamiętujemy nie stricte to, co zobaczyliśmy, a to, co poczuliśmy.