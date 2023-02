Jak wybrać profesjonalne środki czystości?

Dlatego też niezwykle istotną kwestią jest wyposażenie ekipy sprzątającej w odpowiednio dobrane środki czystości.

Profesjonalne środki czystości dla branży HoReCa

Obiekty z branży HoReCa muszą posiadać i ściśle przestrzegać procedur dotyczących utrzymania czystości. Obowiązuje je między innymi HACCP, ale już sama dobra praktyka każe w specjalny sposób dbać o czystość pomieszczeń, w których przebywają Goście.

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele preparatów czyszczących dedykowanych tej właśnie branży. Nawet wiodące na rynku marki mają ich dziesiątki w swoim portfolio. Jak więc wybrać te, które sprawdzą się u nas?

W doborze odpowiednich środków czyszczących ważne jest to, aby określić, jakie powierzchnie znajdują się w naszym obiekcie i jakie zabrudzenia mogą ich dotyczyć. Sprawdźmy to na przykładzie sali restauracyjnej. Określmy, czy mamy w niej podłogi drewniane, panele winylowe, kafelki, czy może wykładziny. Czy obiekt znajduje się w takim miejscu, że Goście nie będą go odwiedzać w ubłoconych lub mocno zabrudzonych butach, czy wręcz przeciwnie – jest to bardzo prawdopodobne. Jeśli tak – potrzebny nam będzie mocniejszy środek służący do usuwania trudnych zabrudzeń, dobrany odpowiednio do rodzaju naszej podłogi. Podobnie rzecz ma się ze stolikami – czy mamy obrusy, czy same blaty. Jeśli same blaty – to z czego są wykonane. Czy ustawiamy na stołach świeczki, które mogą sprawić, że powstaną plamy z wosku.

Na co więc zwrócić uwagę, przy doborze środków czyszczących do naszego obiektu?

Warto przede wszystkim postawić na środki specjalistyczne, dedykowane branży. Działają szybciej i skuteczniej niż zwykłe środki, które można kupić w każdym sklepie z chemią domową.

Istotne jest też, aby dobierać je dokładnie do czyszczonych powierzchni. Wtedy nie tylko doczyścimy dane zabrudzenie, ale także zadbamy o pielęgnację materiału, który myjemy lub pierzemy. Oczywiście nie zapominajmy, że istnieją preparaty uniwersalne, które często także sprawdzają się w wielu przypadkach.

Jeżeli stawiamy w naszym obiekcie na ekologię – sprawdzajmy skład, sposób produkcji oraz opakowanie wybieranych produktów. Istnieje wiele ekologicznych odpowiedników klasycznych środków czyszczących.

A jeśli nadal gubisz się w gąszczu ofert?

Często im większą zdobywamy wiedzę na jakiś temat, tym bardziej czujemy się zagubieni. Marzymy o tym, aby ktoś podjął decyzję za nas lub chociaż doradził nam przy jej podejmowaniu. Mając to na uwadze, spora część marek środków czyszczących prowadzi na swoich stronach blogi i bazy wiedzy.

Ale niektóre, takie jak Clinex, poszły jeszcze dalej. Na ich stronie poza bazą wiedzy znajdziecie także wzorcowe plany higieny dotyczące poszczególnych pomieszczeń w obiekcie. Wystarczy je pobrać, wydrukować i wdrożyć. Ale to też nie wszystko. Eksperci Clinex prowadzą także szkolenia i webinary dotyczące zagadnień związanych z profesjonalnym sprzątaniem. Oferują także pomoc w zakresie odpowiedniego doboru produktów do czyszczenia, czy montażu systemów dozujących.

Jak mówi nam jeden z ekspertów: Clinex to nie tylko profesjonalne środki do utrzymania czystości. To przede wszystkim zespół ekspertów – pasjonatów posiadających ogromną wiedzę. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz cykl szkoleń. Podczas naszych szkoleń uzyskasz wiedzę dotyczącą naszych produktów ich zastosowania oraz użytkowania.

Dobrze wiedzieć, że można się zgłosić do kogoś po pomoc i wsparcie.