Prawdopodobnie najstarszy pracownik polskiej branży hotelarskiej

Spotkania Świąteczne to moment podsumowań, nie zabrakło ich zatem w przemówieniach Zarządu. Zarówno Pani Prezes, jak i Pan Prezes, podkreślali jak ważna jest praca poszczególnych działów hotelu oraz dziękowali pracownikom za wykonaną przez nich pracę, zwłaszcza w obliczu wyzwań, z jakimi dane było się im zmierzyć w mijającym roku. Nawiązali również do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, co było bardzo ważne dla pracowników pochodzących z Ukrainy, którzy stanowią sporą część zespołu. Dyrektor w swoim przemówieniu dodał jeszcze, że otrzymał od Zarządu deklarację o dalszym wspieraniu inicjatyw wspierających uchodźców z Ukrainy.

Warto zaznaczyć, że Airport Hotel Okęcie pomógł w 2022 roku ponad 3200 osobom, przygotowując specjalne niskobudżetowe pobyty dla uchodźców z Ukrainy, a także biorąc udział w wielu inicjatywach mających na celu wsparcie dla Ukraińców. Ale to nie wszystko! W październiku, przy wsparciu małej rodzinnej firmy Szmaciankowy Dom, do Centrum Zdrowia Dziecka trafiło ponad 150 maskotek, które umiliły czas spędzany na oddziałach szpitalnych najmłodszym pacjentom. A kolejne maskotki dotrą do małych pacjentów już w lutym.

Dyrektor hotelu Jacek Piasecki w swoim przemówieniu podsumował także mijający rok pod względem działań biznesowych obiektu. Obłożenie okazało się być zaskakująco wysokie, nawet w sezonie letnim, w którym zazwyczaj spadało. W ciągu całego roku Airport Hotel Okęcie osiągnął OCC powyżej 91% aż w siedmiu miesiącach. Oznacza to, że odwiedziło go aż 120 tysięcy Gości, wyserwowanych zostało 75 tysięcy śniadań oraz odbyło się ponad 1300 eventów. Dyrektor podkreślił również, że mimo rosnących kosztów, obiekt utrzymał wydatki w ryzach, a standard obsługi Gości był na najwyższym poziomie, za co serdecznie podziękował całemu zespołowi.

Podczas Spotkania Świątecznego odbyło się także wyróżnienie osób, które związane są z hotelem od ponad 20 lat, pracując od dnia otwarcia. Wyróżnieni zostali:

Pan Henryk Śnieżek - inspektor BHP – prawdziwy gentelmen w każdym calu, podpisujący się w korespondencji „Henry Śnieżek”. Pan Henryk, w wieku ponad 81 lat, jest prawdopodobnie jednym z najstarszych pracowników w polskiej branży hotelarskiej. Osobiście przeprowadza kursy i szkolenia instruktażowe z zasad udzielania pierwszej pomocy, szkolenia BHP, a do tego prowadzi niezbędną dokumentację oraz wspomaga procesy związane z HACAP .

Sprawny umysł, dobra kondycja fizyczna, wojskowa dyscyplina (przez lata był pracownikiem Wojska Polskiego) – to przede wszystkim cechuje Pana Henryka.

Doskonale pamiętam Pana Henryka Śnieżka, kiedy wspólnie ponad 22 lata temu, rozpoczynaliśmy budowę hotelu. Pełne profesjonalizmu, skrupulatności i zaangażowania podejście do wszystkich projektów jakimi się zajmował w tamtym czasie. Zresztą do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. To zaszczyt móc w dalszym ciągu współpracować z Panem – powiedział, wręczając Panu Henrykowi nagrodę, Prezes Zarządu Leszek Chróst.

Renata Stelmach – starszy specjalista ds. kadr – jedna z nielicznych osób, która osobiście poznała większość pracowników i współpracowników Airport Hotelu Okęcie. A to już przecież 20 lat.

Magdalena Kamińska – lider zmiany kuchni zimnej – mistrzyni smaku tradycji, opartego na najlepszych produktach. Zawsze pogodna i uśmiechnięta.

Józefina Szurubarek - przez wiele lat szefowa działu Wsparcia Kuchni – Stewardingu. Dwa lata temu postanowiła zmienić dział i realizuje się w kuchni zimnej, w której jest szefową zmiany. Wyzwania to dla niej chleb powszedni, a do tego nie boi się żadnej pracy.

Robert Grądziel – szef Działu Guest Service Departament. To agent 007 Airport Hotelu Okęcie. Wraz z zespołem czuwa nad bezpieczeństwem Gości i pracowników, a także zarządza flotą Schuttle busów – unikatowej, bezpłatnej usługi transportu Gości na lotnisko Chopina.

Artur Warzyński – szef Działu Technicznego. O hotelu wie wszystko, zna każdy jego aspekt techniczny, każdy pokój i magazyn. Działa sprawnie i szybko, wraz z zespołem utrzymując maintenance hotelu na najwyższym poziomie. Dba nie tylko o hotel, ale także o kondycję, czynnie korzystając z hotelowego fitness. A wszystko po to, by być w formie, gdy potrzeba jego pomocy.

Dariusz Kuszewski i Darek Grzegrzółka - agencja Działu Guest Service Departament . Ten duet to siła spokoju, ale także stanowczości. Profesjonalni i przemili gentelmani, którzy z prawdziwą radością wspierają Gości w ich potrzebach. Nie obce im także poczucie humoru.

Dariusz Zieliński – Butcher / Kuchnia. Mistrz wędzonych wyrobów, osobiście zarządzający procesem ich przygotowania. Człowiek dzierżący najostrzejsze w hotelu noże i posługujący się nimi jak prawdziwy ninja. Przez jego pracownię przewinęły się tysiące ton różnych mięsiw, a kolejne już na niego czekają.

Piotr Senator – główny zakupowiec / magazynier. To człowiek, bez którego Airport Hotel Okęcie miałby spory problem z normalnym funkcjonowaniem. Czuwa nad zamówieniami, dbając o to, aby jakość produktów była jak najwyższa, a cena jak najniższa.

Marek Kołodziejczuk - starszy kelner w Restauracji Polskiej. Goście hotelu mówią o nim Mistrz Kelner. Jest prawdziwą ikoną tego fachu, dba o wysoką jakość obsługi Gości.

Po oficjalnej części Spotkania Świątecznego przyszedł oczywiście czas na zabawę i dobre jedzenie. Szefowie kuchni Sebastian Kornacki oraz Marcin Suchanek wraz z zespołem przygotowali wyśmienite kreacje kulinarne, które okraszone były słodkim smakiem cukierni, prowadzonej przez Alana Pasierba.

Przy dźwiękach najlepszych hitów muzycznych, akompaniamencie wysublimowanych drinków oraz wielu atrakcjach i konkursach zespół Airport Hotelu Okęcie bawił się do białego rana.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego.

Strona www: https://airporthotel.pl/