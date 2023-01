Kuchnia Polska w nowoczesnym wydaniu

Ile ludzi, tyle smaków. Jedni preferują kuchnię fusion, inni smaki z różnych stron świata. Warto jednak rozsmakować się także w kuchni polskiej. Niewtajemniczonym kojarzy się ona głównie z daniami obfitymi, tłustymi i co za tym idzie, ciężkostrawnymi. Bigos, flaki, golonka – wiele osób obawia się je spożywać ze względu na problemy z wątrobą, czy dbanie o linię.

Jednak w nowoczesnej kuchni polskiej potrawy są lżejsze, zachowując przy tym swój niepowtarzalny, tradycyjny smak. Takie właśnie dania serwuje Restauracja Polska, znajdująca się w Airport Hotel Okęcie. To niekwestionowana ikona kuchni polskiej i wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Polski. Panuje w niej kameralny klimat, podkreślony oryginalnym i eleganckim wystrojem. A to sprawia, że Restauracja Polska jest świetnym miejscem do zorganizowania kameralnego spotkania, zarówno w gronie najbliższych, jak i partnerów biznesowych.

Zapraszamy na specjały kuchni polskiej, serwowane à la carte z najwyższą pieczołowitością. Szlachetne receptury, głęboki, domowy smak i aromat potraw podkreślony bukietem tradycyjnych polskich trunków: nalewek, miodów, piw i win. – mówi szef kuchni Sebastian Kornacki.

W menu znajdziemy tradycyjne polskie dania: pierogi, tatar, rosół z perliczki, golonkę, kaczkę, czy ryby – pstrąga górskiego i dorsza. Nie brakuje także dań wegańskich i wegetariańskich. Zjawiskowe potrawy działają na wszystkie zmysły, czarując zarówno smakiem, jak i formą. To zasługa szefów kuchni - Sebastiana Kornackiego oraz Marcina Suchanka, którzy opracowali to wyjątkowe menu. Tworząc dania, postawili na najwyższej jakości naturalne składniki, pochodzące od polskich producentów. Kuchnia Restauracji Polskiej jest do głębi tradycyjna, ale czerpie także z innowacyjnych technik – to nadaje jej niepowtarzalności, która doceniania jest przez Gości.

Kultowe miejsce na kulinarnej mapie kraju

Restaurację Polską w Airport Hotel Okęcie bez wątpienia można określić mianem „szlachetność treści i formy”. Składa się na to nie tylko wyśmienite menu skomponowane z wysokojakościowych składników, ale również oprawa posiłku oraz kultura obsługi. Jakość obsługi jest oceniana przez Gości restauracji bardzo pozytywnie, o czym świadczą liczne wpisy. Kelnerzy Restauracji Polskiej opowiadają o serwowanych daniach zawodowo, chętnie także doradzają przy ich wyborze.

Restauracja oferuje także szeroki wybór win oraz polskich trunków – wódek, regionalnych nalewek, czy piw. Czas oczekiwania na zamówione potrawy umila Gościom tak zwane „czekadełko”, czyli wypiekany na miejscu naturalny chleb podany ze świeżym masłem.

Nic więc dziwnego, że Restauracja Polska jest pozytywnie oceniana nie tylko przez Gości, ale także przez profesjonalistów z branży. Odznaczona została wieloma nagrodami, w tym między innymi Złotym Widelcem w konkursie Warszawa Od Kuchni, czy nagrodą „Bociana Białego” za wkład w kulinarny rozwój i promocję produktów ekologicznych dla Marcina Suchenka, zastępcy szefa kuchni. Wpisana została także do kultowego „żółtego przewodnika” Gault & Millau Polska.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego.

Strona www: https://airporthotel.pl/