Wyzwanie gastronomii: solidny sprzęt i serwis w rozsądnej cenie

Masz już serdecznie dosyć swojej wysłużonej zmywarki? Ciągle się psuje i zawodzi w najmniej oczekiwanych momentach, a ciężko jest znaleźć odpowiedniego specjalistę do naprawy tego przestarzałego modelu? Ułatw sobie i swoim pracownikom pracę i zapoznaj się z możliwościami jakie dają dziś najlepsze firmy!

Firma Classeq Polska to lider na rynku wynajmu urządzeń gastronomicznych należący do grupy Winterhalter. Wynajem solidnych i efektywnych zmywarek w ramach jej najnowszej oferty Rental Classeq to propozycja, która pozwala zagwarantować stałe koszty zmywania szklanych i porcelanowych naczyń używanych w Twojej restauracji bez ponoszenia zbędnych nakładów finansowych. W czasie trwania umowy zapewniona jest także bezpłatna opieka serwisowa.

Wynajem sprzętu zmywającego zamiast jego kupna to idealny pomysł na oszczędność przy inwestycji i podczas użytkowania sprzętu. Produkowane w Wielkiej Brytanii zmywarki Classeq doceniane są nie tylko ze względu na solidne wykonanie i intuicyjną obsługę, ale również za łatwą dostępność części zamiennych i niezawodny serwis w każdym miejscu w Polsce. Wszystkie te elementy razem wzięte powodują to, że Ty możesz spokojnie zająć się prowadzeniem działalności gastronomicznej i obsługą swoich Gości, a pozostałymi kwestiami zajmie się Classeq!

Oprócz solidnego sprzętu i zaufanego serwisu ofertę Rental Classeq wyróżniają na rynku atrakcyjne warunki finansowe wynajmu. W ramach współpracy otrzymujesz gwarancję niezmiennej raty czynszu przez cały okres trwania umowy i to bez względu na aktualną sytuację na rynku, taką jak wskaźnik inflacji, waloryzacja czy stopy procentowe. Ważne jest to, że stawki za miesięczny najem sprzętu są bardzo przystępne i rozpoczynają się już od 240 zł, a w tej cenie zapewniona jest porządna zmywarka (w wersji podblatowej albo „kapturowej”) oraz gwarancja na nią. Oferta Rental Classeq dba o to, aby idealnie dopasować się do życzeń i oczekiwań przedsiębiorcy.

Classeq to nie tylko solidne zmywarki. To także solidne warunki współpracy. Jakie? W ramach oferty Rental CQ najemca otrzymuje szereg wartości:

Bezpośrednią umowę bez żadnych pośredników, a w razie konieczności zmiany jej warunków elastyczne i proklienckie podejście firmy Classeq.

Gwarancję niezmienności raty podczas całego czasu trwania umowy, bez względu na wskaźnik inflacji czy stopy procentowe i bez żadnych pułapek.

Elastyczne warunki najmu na okres 24 lub 48 miesięcy, podczas którego w każdej chwili istnieje możliwość wykupu urządzenia po ustalonej między stronami cenie.

Gwarancję na urządzenia, której udziela bezpośrednio firma Classeq, a nie pośrednik.

Możliwość wymiany zmywarki na każdy inny model z oferty Classeq podczas trwania umowy.

Bezpieczeństwo w razie wystąpienia państwowego lockdownu – zawieszenie spłaty rat na czas jego trwania i wydłużenie umowy o analogiczny do niego okres.

Opcję ustalania rat na różnym poziomie, dostosowanym do specyfiki prowadzonego biznesu gastronomicznego (wysoki i niski sezon).

Możliwość dostarczenia odpowiedniego systemu uzdatnienia wody do oferowanej w ramach oferty Rental Classeq zmywarki.

Rozwiązanie w postaci indywidualnie negocjowanego wynajmu sezonowego.

Początki firmy Classeq sięgają 1977 roku, kiedy to rozpoczęła działalność w Hixon, małej miejscowości w Anglii. Od 18.10.2017 r. firma produkuje swoje urządzenia w nowo otwartej przez właściciela marki Classeq, Pana Jurgena Winterhaltera, ultranowoczesnej fabryce zmywarek o powierzchni 3000 m2, zlokalizowanej w Beacon Business Park w miejscowości Stafford. Tam też znajduje się obecna siedziba firmy Classeq (https://www.classeq.co.uk/). Od 2004 roku marka jest częścią grupy Winterhalter, a od 2006 roku obecna jest również w Polsce. Dzięki swojej niezawodności, wysokiej jakości urządzeniom i profesjonalizmowi, uznawana jest za lidera w dziedzinie produkcji zmywarek dla gastronomii, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako że pozycja firmy na rynku jest już mocno ugruntowana, produkty Classeq stanowią wyposażenie lokali gastronomicznych nawet najbardziej wymagających Klientów na całym świecie. Roczna produkcja urządzeń to nawet 20 000 sztuk.

Zmywarki firmy Classeq są dostarczane do krajów Europy, Australii, Azji i Ameryki Południowej. We wszystkich tych lokalizacjach posiada swoje reprezentacje, które czuwają nad poprawnością funkcjonowania ich systemów bezpośrednio u odbiorców. Klienci doceniają niezawodność i solidność produktów marki, co pozwala im osiągać najlepsze rezultaty w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny zmywanych w ich lokalach naczyń i szkła.

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62 B, 05-077 Warszawa – Wesoła

Telefon: +48 22 813 03 25 / 507 144 947, Email: biuro@classeq.pl, www.classeq.pl