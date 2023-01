Czy da się sprzątać pokój hotelowy i szybko, i dokładnie?

Jeśli poddamy analizie wszystkie składowe, niczego nam nie zabrakło: obsady, sprzętu, środków chemicznych. Coś jednak zawiodło. Po dłuższym zastanowieniu, do głowy przyszła myśl – może to specyfiki do sprzątania nie są do końca tak wydajne i skuteczne, jak myśleliśmy?

Jak zwiększyć efektywność pracy?

Nadszedł czas na przyjrzenie się dokładniej, co w tej kwestii możemy zmienić, aby praca działu housekeepingu była skuteczniejsza, a jej efekty lepsze, niż uzyskiwane do tej pory. Jak się okazuje, płyn do mycia szyb z supermarketu nie jest wcale najtańszym rozwiązaniem. Duży, kilkulitrowy zbiornik z preparatem do dezynfekcji sanitariatów nie jest tak wydajny, jak mniejszy i skoncentrowany, profesjonalny środek. Najtańszy żel do udrożniania odpływów kanalizacyjnych działa może i szybko, ale na chwilę. Na szczęście na rynku istnieją skuteczne i profesjonalne preparaty, które ułatwiają pracę i sprawiają, że nasze działania są bardziej efektywne i pomagają w przyśpieszeniu działań związanych ze sprzątaniem pokoju hotelowego.

„Nasze produkty to profesjonalna chemia, więc klienci chwalą sobie przede wszystkim jej skuteczność oraz szybkość działania. Na stronie internetowej www.clinex.com.pl dostępne są gotowe wzory planów higieny HACCP dla poszczególnych sprzątanych jednostek. Można także stworzyć swój własny program, dostosowany do poszczególnych potrzeb”. – mówi ekspert z firmy Clinex.

Materiały marki Clinex - https://www.clinex.com.pl/centrum-pobierania/plany-zastosowania-produktow-clinex/

Zalety stosowania profesjonalnych środków utrzymania czystości:

Warto podkreślić, że specjaliści Clinex służą pomocą w opracowaniu planów higieny konkretnych pomieszczeń i obszarów roboczych, zgodnych z systemem HACCP, więc nie trzeba być samemu ekspertem w tej dziedzinie. Firma organizuje także szkolenia zewnętrzne poświęcone konkretnym tematom, w których mogą uczestniczyć pracownicy hotelu. To jest ogromna wartość dodana i powoduje zwiększenie świadomości oraz pewności stosowania wybranych środków chemicznych.

Co przede wszystkim wpływa na to, że preparaty Clinex są skuteczne, a efekty ich użycia szybkie?

Wysoka jakość - produktów, która daje pełną gwarancję spełnienia oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.

- produktów, która daje pełną gwarancję spełnienia oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Zastosowanie najnowszych technologii – komponentów biodegradowalnych, polimerów oraz nanotechnologii, co sprawia, że są skuteczne i bezpieczne dla użytkowników.

– komponentów biodegradowalnych, polimerów oraz nanotechnologii, co sprawia, że są skuteczne i bezpieczne dla użytkowników. Bezpieczeństwo i ekologia - Clinex dba, aby większość środków chemicznych była przyjazna środowisku i zapewniała prawidłową ergonomię ich stosowania. Odpowiednie dobranie produktu do rodzaju zabrudzenia oraz sprzątanej powierzchni gwarantuje sukces w działaniu.

Zastosowanie profesjonalnej chemii sprzątającej to jeden z najlepszych możliwych pomysłów na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, a jednocześnie pozwala zadbać o koszty oraz komfort pracy personelu. Nie należy się jej bać. Takie preparaty są lepsze, bardziej skuteczne, a przede wszystkim szybsze w działaniu – co przekłada się na wygodę i efektywność użytkowania. A co za tym idzie – jesteśmy w stanie bez stresu wywiązać się z każdej umowy.

Pobierz przykładowy plan higieny dla pokoju hotelowego