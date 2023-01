Jak ograniczyć koszty w gastronomii i zagwarantować sobie spokój w niepewnych czasach?

Classeq to znana marka z tradycjami z ugruntowaną już pozycją na rynku. Produktom tej firmy zaufali restauratorzy i hotelarze w 50 krajach na całym świecie. W Polsce zaś sprzęt zmywający Classeq dostępny jest od 2006 roku. Firma ta jest liderem w produkcji bardzo wysokiej jakości i najbardziej wydajnych zmywarek podblatowych i kapturowych, co daje gwarancję długiego okresu ich użytkowania.

Zarząd firmy Classeq, reagując elastycznie na panującą sytuację gospodarczą, przygotował specjalną ofertę dla najemców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Co przede wszystkim wyróżnia ją spośród innych dostępnych na rynku? Z pewnością jest to niezmienność wysokości raty w okresie trwania umowy, którą można podpisać na 24 lub 48 miesięcy. Dodatkowo, w tym czasie można zwrócić lub zamienić wynajętą maszynę na inny model z oferty Classeq, a na koniec trwania kontraktu ją zakupić. Na zakontraktowany sprzęt nie czeka się długo – dostawa możliwa jest nawet na następny dzień, ponieważ zmywarki dostępne są od ręki. Oprócz tego podczas trwania umowy maszyny objęte są usługą serwisową – najemca nie przejmuje się więc tym kosztem, jedyny wydatek to zakup chemii zmywającej. I tu nasuwa się jeszcze jedna, ważna dla właścicieli restauracji kwestia, czyli możliwość używania dowolnych środków myjących przeznaczonych do przemysłowych zmywarek – klient nie jest więc „wiązany” zależnościami z dystrybutorem.

Co w przypadku, jeśli ogłoszony zostanie ustawowy zakaz działalności, jak podczas pandemii Covid-19? Spokojnie – istnieje możliwość zawieszenia trwania umowy i przedłużenia jej następnie o analogiczny okres. Firma Classeq przygotowana jest nawet na taką ewentualność – co daje jej partnerom możliwość bezstresowego prowadzenia biznesu.

Jakie składowe oferty Classeq wpływają na zapewnienie spokoju właścicielom lokali gastronomicznych? Przypominamy – podpisując umowę na wynajem sprzętu zmywającego, przedsiębiorca zyskuje:

Bezpośrednią umowę bez żadnych pośredników, a w razie konieczności zmiany jej warunków elastyczne i proklienckie podejście firmy Classeq.

Gwarancję niezmienności raty podczas całego czasu trwania umowy, bez względu na wskaźnik inflacji czy stopy procentowe i bez żadnych pułapek.

Elastyczne warunki najmu na okres 24 lub 48 miesięcy, podczas którego w każdej chwili istnieje możliwość wykupu urządzenia po ustalonej między stronami cenie.

Gwarancję na urządzenia, której udziela bezpośrednio firma Classeq, a nie pośrednik.

Możliwość wymiany zmywarki na każdy inny model z oferty Classeq podczas trwania umowy.

Bezpieczeństwo w razie wystąpienia państwowego lockdownu – zawieszenie spłaty rat na czas jego trwania i wydłużenie umowy o analogiczny do niego okres.

Opcję ustalania rat na różnym poziomie, dostosowanym do specyfiki prowadzonego biznesu gastronomicznego (wysoki i niski sezon).

Możliwość dostarczenia odpowiedniego systemu uzdatnienia wody do oferowanej w ramach oferty Rental Classeq zmywarki.

Rozwiązanie w postaci indywidualnie negocjowanego wynajmu sezonowego.

Początki firmy Classeq sięgają 1977 roku, kiedy to rozpoczęła działalność w Hixon, małej miejscowości w Anglii. Od 18.10.2017 r. firma produkuje swoje urządzenia w nowo otwartej przez właściciela marki Classeq, Pana Jurgena Winterhaltera, ultranowoczesnej fabryce zmywarek o powierzchni 3000 m2, zlokalizowanej w Beacon Business Park w miejscowości Stafford. Tam też znajduje się obecna siedziba firmy Classeq (https://www.classeq.co.uk/). Od 2004 roku marka jest częścią grupy Winterhalter, a od 2006 roku obecna jest również w Polsce. Dzięki swojej niezawodności, wysokiej jakości urządzeniom i profesjonalizmowi, uznawana jest za lidera w dziedzinie produkcji zmywarek dla gastronomii, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako że pozycja firmy na rynku jest już mocno ugruntowana, produkty Classeq stanowią wyposażenie lokali gastronomicznych nawet najbardziej wymagających Klientów na całym świecie. Roczna produkcja urządzeń to nawet 20 000 sztuk.

Zmywarki firmy Classeq są dostarczane do krajów Europy, Australii, Azji i Ameryki Południowej. We wszystkich tych lokalizacjach posiada swoje reprezentacje, które czuwają nad poprawnością funkcjonowania ich systemów bezpośrednio u odbiorców. Klienci doceniają niezawodność i solidność produktów marki, co pozwala im osiągać najlepsze rezultaty w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny zmywanych w ich lokalach naczyń i szkła.

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62 B, 05-077 Warszawa – Wesoła

Telefon: +48 22 813 03 25 / 507 144 947, Email: biuro@classeq.pl, www.classeq.pl