Czystość i zapach a wizerunek hotelu i restauracji

Jak często bywa tak, że bardzo dobre pierwsze wrażenie zostaje zatarte przez teoretycznie mało znaczącą kwestię, jaką jest zapach w otaczających nas przestrzeniach? Wbrew pozorom, bardzo. Jeśli do tego okaże się, że wnętrza nie są tak zadbane i lśniące, jak na zdjęciach w Internecie, następuje konsternacja. Gość, który zastał realia takie, jak opisane we wstępie, czuje się zawiedziony i oszukany, że nie jest tak wspaniale, jak miało być. Zapewnienie komfortowych warunków pobytu w postaci przyjemnego zapachu i czystych wnętrz to bardzo ważne elementy, które składają się na złożoną przez hotel obietnicę marketingową. Wpływają one na dobre samopoczucie Gościa podczas pobytu. Co obiekt może zrobić, aby dotrzymać danego słowa?

Okazuje się, że nie jest to takie trudne, jeśli na podorędziu mamy profesjonalne wsparcie w postaci skutecznych i niezawodnych preparatów. Jeśli zaś chodzi o komfort pobytu naszych Gości, warto zaufać tym innowacyjnym, bezpiecznym i dobrej jakości produktom.

Jak zatem najlepiej dbać o drewnianą podłogę w hotelowym lobby? Jakie produkty dobrać do jej zabezpieczenia i pielęgnacji na co dzień? To bardzo indywidualna kwestia. Najlepszym sposobem będzie kontakt ze specjalistą w tej dziedzinie i wspólne dobranie programu pielęgnacji dedykowanego do konkretnego typu podłogi. Warto zwrócić uwagę na produkty firmy Clinex, które są przeznaczone do profesjonalnego czyszczenia drewnianych powierzchni.

„W szczególności polecamy skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji Clinex Wood & Panel, który szybko wysycha i nie pozostawia na powierzchni smug i zacieków. Zastosowanie nowoczesnej technologii sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się zabrudzeń i zdecydowanie łatwiejsze jest utrzymywanie ich w czystości, co jest niezwykle ważne w często używanych przez Gości pomieszczeniach lobby. Pozostawia także delikatny połysk i zapach, co stanowi dodatkowe walory estetyczne”. – radzi specjalista z firmy Clinex.

Gdy zadbaliśmy już o odpowiednią pielęgnację drewnianej podłogi w lobby, należy pomyśleć także o likwidacji nieprzyjemnych woni w pokoju hotelowym.

„Podczas sprzątania pokoju wisienką na torcie będzie użycie ekologicznego neutralizatora zapachów Clinex Eko+ Protect Odour Killer, który oprócz posiadania innowacyjnego składu opartego na biosurfaktantach, jest bezpieczny dla użytkowników oraz dla wszystkich powierzchni. Bardzo dobrze poradzi sobie z niemiłą wonią w łazience, przykrymi zapachami zwierzęcymi, ale także ze zmorą wielu działów housekeepingu – smrodem dymu papierosowego. Całkowicie usuwa on skutki, ale i przyczyny powstawania przykrych aromatów”. – mówi ekspert z firmy Clinex.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na pozostałe neutralizatory z oferty – na przykład zawierający aktywne nanocząsteczki srebra Clinex Nano Protect Odour Killer w kilku wariantach aromatycznych oraz odświeżacze powietrza pachnące nawet kilka dni – te z linii Scent, w postaci tradycyjnego atomizera albo nasączonych patyczków w wielu wersjach zapachowych. Produkty te dedykowane są branży HoReCa, należy tylko wybrać ten najbardziej odpowiedni dla siebie.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych środków do pielęgnacji podłóg i neutralizatorów zapachu, efekty naszej pracy zostaną skutecznie zauważone i pozostaną w pamięci na dłużej. A, jak wiadomo, zadowolony Gość to najlepsza reklama w postaci marketingu szeptanego. Warto więc przyjrzeć się uważniej tym, z reguły niedocenianym, kwestiom, aby zapewnić perfekcyjne warunki pobytu na najwyższym poziomie.