Księgowość w hotelu może być prosta!

Konfiguracja systemu, przypisywanie usług i produktów do obu kont księgowych: podstawowego i pomocniczego, sprawdzanie błędów i uzgadnianie raportów – dla niejednego hotelarza to jeden z największych trudów związanych z pracą.

Bez względu na to, czy pracujesz w obsłudze Gościa i wystawiasz paragony lub faktury, czy należysz do tej części kadry, która nadzoruje działania księgowe, wiesz z doświadczenia jak trudno niekiedy odkręcić najprostsze błędy przy fiskalizacji i księgowaniu.

A gdyby istniał system PMS, który eliminuje możliwość powstania błędów?

Gdyby zapytać hotelarzy o to, jakie sprawy związane z księgowością sprawiają im najwięcej problemów i stworzyć system, który odpowiadałby na ich potrzeby to jakie miałby opcje, jak wspomagał pracę? Umiałby dokonać prawidłowego transferu danych do FK. Nie tylko wysyłał dane do systemu księgowego, ale nawiązywał z nim dialog, sprawdzając, czy transakcje są kompletne, a w przypadku pojawienia się błędów ponawiając transmisję błędnego zestawu dokumentów do skutku, za każdym razem sprawdzając, które transakcje w FK zostały zaakceptowane, a które odrzucone.

Podobnie radziłby sobie z drukarką fiskalną, której wszystkie zapisy można by znaleźć bezpośrednio w programie. Sprawdzać zawartość wydrukowanych paragonów wraz z ich numerem i wszelkimi ich cechami.

Pilnowałby wykonania raportu dobowego i przyjmował raport z jego wykonania. Zlikwidowałby odwieczny problem księgowania przedpłat i pozwalał wystawiać, śledzić, rozliczać, a na koniec księgować je zgodnie z przepisami.

Marzenie? Wcale nie.

Wszystkie te opcje ma bowiem nowy system PMS od PMS Labs – hotellion. Jako produkt stworzony stricte na polski rynek, został wyposażony w moduł księgowania stosujący dokładnie przepisy polskiego prawa skarbowego.

System hotellion redukuje pracę księgowości i upraszcza rozliczenia obrotów, a poprzez zapewnienie precyzyjnej rejestracji paragonów fiskalnych likwiduje konieczność uzgadniania sprzedaży pomiędzy drukarką fiskalną a zestawem faktur.

