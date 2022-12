Airport Hotel Okęcie z dobrą energią dla chorych dzieci

- To pierwsza transza pluszaków przekazana przez zarząd i zespół naszego hotelu, która trafiła naszym shuttle busem do chorych dzieciaczków leczonych w warszawskim szpitalu. Wszystkie te maskotki są piękne i niepowtarzalne, każda z nich została uszyta ręcznie. Cieszymy się, że ich widok sprawił wiele radości zarówno sympatycznej opiekunce chorych maluchów pani Kasi jak i dzielnym pacjentom, którzy je otrzymali – mówi Ewa Grosik, dyrektor Działu Sprzedaży Airport Hotel Okęcie.

Mimo „gorącego” pod względem liczby wydarzeń okresu w Airport Hotel Okęcie, uwijania się przy eventach takich jak m.in. wigilie dla firm, duże konferencje i prestiżowe gale podsumowujące kończący się rok przez różnorodnych klientów biznesowych, jego zabieganemu zespołowi nie brak czasu na codzienne działania CSR oraz wyjątkowe akcje jakie w ramach swojego planu społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje. Mikołajkowa przesyłka pluszaków nie jest jedyną, jaką hotel zamierza obdarować chore dzieci z warszawskiego centrum. Kolejna „góra” maskotek, które umilają maluchom czas i poprawiają nastrój, właśnie się szyje.

- Następną dostawę pluszaków prawdopodobnie przekażemy dzieciom po nowym roku, w styczniu – zapowiada Jacek Piasecki, Dyrektor Generalny Airport Hotel Okęcie. - Pomoc najmłodszym zawsze pozytywnie nas nakręca. Nie ma nic wspanialszego niż szczery uśmiech małych pociech. Chcemy, by poprzez te drobne gesty, dzieci czuły, że mimo trudności, jakie ich spotykają, chorób, z którymi się zmagają, tęsknotą za domem na szpitalnym łóżku, czuły że na zewnątrz są ludzie, których nie znają, ale którzy rozumieją, co one przeżywają, ludzie którzy myślą o nich i wysyłają im dobrą energię z życzeniami powrotu do zdrowia – dodaje.

Cieszą dobre podjęte przez warszawskich działania hotelarzy. Oby tak dobrej energii na biznesowym rynku było jak najwięcej, a świat będzie stawał się lepszy.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/